కాంగ్రెస్ పార్టీలో పైరవీలతో పదవులు రావు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Revanth Reddy at TPCC Meeting : కాంగ్రెస్ పార్టీలో పైరవీలతో పదవులు ఎవ్వరికీ రావని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గాంధీభవన్లోని టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు.
సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
Published : November 22, 2026 at 7:24 PM IST
కాంగ్రెస్ పార్టీలో నిజాయతీగా కష్టపడ్డ వారిని వెతుక్కుంటూ పదవులు వస్తాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అంతేకాని దిల్లీలో అగ్రనేతలు, గాంధీభవన్ చుట్టూ చక్కర్లు కొడితే పదవులు రావని స్పష్టం చేశారు. గాంధీభవన్లోని టీపీసీసీ విస్తృత స్థాయి కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో పైరవీలతో పదవులు ఎవ్వరికీ రావన్నారు. నాయకులు దిల్లీలో కాకుండా గ్రామాలు, గూడేలు, తండాల్లో తిరిగి ప్రజల్లో ఉండాలని సూచించారు. అలా తిరిగిన వారు ప్రస్తుతం ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్నారని ఉదాహరణగా పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేల పేర్లను ప్రస్తావించారు.