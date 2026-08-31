హైదరాబాద్లో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్, నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లు
లండన్, యూఎస్ యూనివర్సిటీలతో ఒప్పందాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - హైదరాబాద్లో విదేశీ వర్సిటీల క్యాంపస్ల ఏర్పాటుకు చర్యలకు నిర్దేశం - గ్లోబల్ సమ్మిట్లో విద్య, క్రీడా సంస్థలపై ట్రాక్ ఏర్పాటుకు సూచన
Published : August 31, 2026 at 8:37 PM IST
CM Revanth Review With Govt Higher officials : హైదరాబాద్కు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత యూనివర్సిటీలు రాబోతున్నాయి. అమెరికా, లండన్ వెళ్లకుండా మహానగరం నుంచే విదేశీ విద్య చదివే అవకాశం రానుంది. ఇటీవల లండన్, అమెరికా పర్యటనలో ప్రభుత్వం పలు యూనివర్సిటీలతో ఎంవోయూ చేసుకుంది. విదేశీ విద్యా సంస్థలతో ఒప్పందాలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. వివిధ యూనివర్సిటీలతో జరిగిన ఒప్పందాలు, చర్చలను అధికారులు సీఎంకు వివరించారు.
అమెరికాలోని ప్రముఖ నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ, ఇంగ్లండ్లోని 17 స్వతంత్ర విద్యాసంస్థల సమాఖ్య, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్… భారత్లో తమ తొలి ఆఫ్షోర్ క్యాంపస్లను హైదరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయనున్నాయి. నార్త్ ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఆఫ్షోర్ క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేయనుంది. లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్, స్కూల్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ అండ్ ఆఫ్రికన్ స్టడీస్ ప్రతినిధులతో జరిగిన చర్చలపై చర్చించారు.
ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా హైదరాబాద్లో స్వల్పకాలిక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడ్యుకేషన్ కోర్సులు నిర్వహించేందుకు అంగీకరించింది. ప్రభుత్వ, కార్పొరేట్ సంస్థల సీనియర్ అధికారుల కోసం ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డీ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ కోర్సులను జరగనున్నాయని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. తెలంగాణ రైజింగ్ బృందం ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ, మసాచుసెట్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ (MIT), లండన్ బిజినెస్ స్కూల్, కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ, ఇంపీరియల్ కాలేజ్ లండన్ ప్రతినిధులతో కూడా చర్చలు జరిపింది. ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీతో రాష్ట్రంలో సంయుక్త పరిశోధనా కేంద్రాలు, సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేసే అంశంపై చర్చలు జరిగాయి.
Hon’ble Chief Minister Shri @revanth_anumula reviewed the progress achieved during the Telangana Rising delegation’s successful visit to the UK and USA and directed officials to take forward the vision of bringing the world’s finest universities, colleges and schools to… pic.twitter.com/eLZ7Mtn0gr— Telangana CMO (@TelanganaCMO) August 31, 2026
భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఒప్పందాలు : అమెరికా పర్యటనలో నార్త్ఈస్టర్న్ యూనివర్సిటీతో పాటు వర్జీనియా టెక్ యూనివర్సిటీ ప్రతినిధులతో సమావేశమై.. పలు కీలక ఒప్పందాలు చేసుకున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఒప్పందాలు కుదిరే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. వర్జీనియా టెక్ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకు అవసరమైన, భవిష్యత్తు ఉద్యోగాలకు ఉపయోగపడే విద్యా విధానాలను తీసుకురావడంపై సహకరించనుంది.
హైదరాబాద్లో ప్రపంచస్థాయి నాలెడ్జ్ హబ్ ఏర్పాటు కసరత్తును వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అధికారులను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. రాష్ట్రంలో ఆఫ్షోర్ క్యాంపస్లు ఏర్పాటుతో పాటు.. సర్టిఫికెట్ కోర్సులు, ప్రత్యేక కోర్సులు హైదరాబాద్లోనే నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్రాన్ని 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చాలన్న లక్ష్యానికి తెలంగాణ రైజింగ్ బృందం పర్యటన పెద్ద బలం ఇచ్చిందని సీఎం అన్నారు.
విదేశీ విద్య కోసం ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ : తెలంగాణ యువత, పిల్లలకే కాకుండా దేశంలోని విద్యార్థులకు కూడా ప్రపంచస్థాయి విద్య అందేలా ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్కు తానే నాయకత్వం వహించనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. డిసెంబరులో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ప్రపంచస్థాయి విద్యాసంస్థల కోసం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రపంచ విద్యాసంస్థలు, క్రీడా సదుపాయాలు రాష్ట్ర అభివృద్ధిపై చూపే ప్రభావంపై ప్రత్యేక ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు.
మరిన్ని జీసీసీల రాక : ఇప్పటికే నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో కీలక స్థానంలో ఉన్న హైదరాబాద్... గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ హబ్ ఏర్పాటైతే మరిన్ని జీసీసీలు, కంపెనీలు వచ్చే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. ప్రపంచస్థాయి విద్యాసంస్థల స్వల్పకాలిక కోర్సులు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రోగ్రామ్లను నవంబరు నుంచి ప్రారంభించనున్నట్లు ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీ ఛైర్పర్సన్ శాంతికుమారి తెలిపారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో గ్లోబల్ నాలెడ్జ్ హబ్కు అవసరమైన సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేస్తామని సీఎం సలహాదారుడు రామకృష్ణారావు తెలిపారు.
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