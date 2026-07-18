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మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలకు గుడ్​న్యూస్ చెప్పిన సీఎం రేవంత్

మహిళల కోసం ఇండస్ట్రియల్ పార్కు ఏర్పాటు అంశం పరిశీలిస్తామన్న సీఎం - ఫిక్కీ లేడీస్​ ఆర్గనైజేషన్​కు శిల్పరామం పక్కన 1000 గజాలు, ఫ్యూచర్​ సిటీలో ఎకరం స్థలం - మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలకు వరాలు

CM ON WOMEN INDUSTRIALISTS
CM ON WOMEN INDUSTRIALISTS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 10:43 PM IST

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CM ON WOMEN INDUSTRIALISTS : మహిళ పారిశ్రామికవేత్తలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించేందుకు సిద్ధంగా ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మహిళల కోసం ఇండస్ట్రియల్ పార్క్​ను అభివృద్ధి చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామన్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధిలో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల పాత్ర కీలకం కానుందని వివరించారు. ఫిక్కీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్‌కు శిల్పారామం పక్కన 1000 గజాలు ఫ్యూచర్ సిటీలో, ఎకరం స్థలం కేటాయించనున్నట్లు సీఎం వెల్లడించారు. ఫిక్కీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్(ఎఫ్​ఎల్​వో) హైదరాబాద్ విభాగం 25ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డితో మహిళ పారిశ్రామికవేత్తలు భేటీ అయ్యారు.

ఈ సందర్భంగా రేవంత్​ రెడ్డి మాట్లాడుతూ మహిళల మద్దతుతోనే రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడిందని అన్నారు. మహిళా స్వయం సహాయక బృందాలను బలోపేతం చేసేందుకు 22 జిల్లా కేంద్రాల్లో త్వరలోనే ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను ప్రారంభించనున్నట్లు సీఎం చెప్పారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి భవనాలను శిక్షణ, మార్కెటింగ్, వ్యాపారానికి కేంద్రంగా పనిచేసేలా కార్పొరేట్ హంగులతో నిర్మిస్తున్నామన్నారు. శిల్పారామం వద్ద సుమారు వెయ్యి కోట్ల రూపాయల విలువైన స్థలాన్ని ఇందిరా మహిళా శక్తి బజార్‌ నిర్వహించడానికి కేటాయించామని, అక్కడ 150కి పైగా దుకాణాలు విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయని వివరించారు.

ఫార్చ్యూన్​-500 తీసుకురావాలన్నదే లక్ష్యం : ఫ్యూచర్ సిటీలో ఫార్చ్యూన్-500 కంపెనీలను తీసుకురావాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న సీఎం అందులో మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల పాత్ర కీలకం కానుందన్నారు. ఫిక్కీ లేడీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆద్వర్యంలోని ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ విజయవంతమైనందున, మరొక ఇండస్ట్రియల్ పార్క్​ను మహిళా సాధికారత కోసం అభివృద్ధి చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని చెప్పారు. మహిళలు ఆర్ధికంగా ఎదిగిన దేశాల్లోనే ఆర్థిక వృద్ధి, జీవన ప్రమాణాలు మెరుగ్గా ఉంటాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

రాష్ట్రంలో మహిళ పొదుపు సంఘాలు సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్నాయన్న రేవంత్ రెడ్డి, సుమారు 67 లక్షల సంఘాలున్నాయని వాటికి రూ.16 వేల కోట్ల రుణాలు అందాయని చెప్పారు. తెలంగాణ మహిళలు పెట్రోల్ బంకులను కూడా నిర్వహిస్తూ, కార్పొరేట్ దిగ్గజాలతో పోటీ పడుతున్నారని చెప్పారు. మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాల కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం రూ.11 వేల కోట్లు చెల్లించినట్లు తెలిపారు. మహిళలు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణాలు చేయడమే కాదని, ఆర్టీసీకి వెయ్యి బస్సులకు యజమానులై అద్దెకు నడిపిస్తున్నారన్నారు.

మహిళా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో వెయ్యి మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్‌ను ఉత్పత్తి చేయాలనే లక్ష్యాన్ని ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 27వేల ప్రభుత్వ పాఠశాలల నిర్వహణ బాధ్యతలను మహిళా బృందాలకు అప్పగించినట్లు వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 27 లక్షల 50 వేల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు రెండు జతల యూనిఫారాలు కుట్టే బాధ్యతను ఎస్​హెచ్​జీ బృందాలకు అప్పగించి, ఒక్కో యూనిఫారానికి 75 రూపాయల చొప్పున చెల్లిస్తున్నట్లు వివరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వయం సహాయక సంఘాల కోసం 8 వేల ఇందిరా స్త్రీ శక్తి భవనాలకు శంకుస్థాపన చేశామన్నారు. మహిళా సంఘాల ఉత్పత్తులను అమెజాన్ ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విక్రయించే దిశగా పనిచేస్తున్నామని సీఎం వివరించారు.

వ్యాపారాల్లో రాణిస్తున్న మహిళా సంఘాలకు ఫిక్కీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతీ ఏటా అవార్డులు ఇచ్చి గౌరవించుకునే ఆనవాయితీ తీసుకురావాలని సీఎం సూచించారు. వికసిత్ భారత్- 2047 లక్ష్యమైన 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థలో రెండున్నర శాతం జనాభా ఉన్న తెలంగాణ, దేశ జీడీపీ లో తన వాటాను 5 శాతం నుండి 10శాతానికి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 2034 కల్లా 1 ట్రిలియన్, 2047 కల్లా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని సీఎం వివరించారు. ఈ దేశానికి మహిళలను అత్యంత ఉన్నత స్థానాల్లో ప్రోత్సహించిన చరిత్ర కాంగ్రెస్ పార్టీదన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి.. ప్రధాని, రాష్ట్రపతి, ముఖ్యమంత్రులు, జడ్జిలు, గవర్నర్ లుగా మహిళలను కాంగ్రెస్ ప్రోత్సహించిందన్నారు. సోనియా గాంధీ 2013లోనే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ ఇప్పటివరకు అమలు కాలేదని.. వచ్చే ఎన్నికల తర్వాత అమలవుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో సీఎస్ సంజయ్ జాజు, సిఎం సలహాదారు రామకృష్ణా రావు, ఎఫ్ఎల్ వో జాతీయ అధ్యక్షురాలు పూజా గర్గ్, హైదరాబాద్ విభాగం చైర్పర్సన్ సీతా రెడ్డి గడ్డం, మహిళా పారిశ్రామికవెత్తలు పాల్గొన్నారు.

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CM ON WOMEN INDUSTRIALISTS
CM ON WOMEN INDUSTRIALISTS

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