రాజీవ్‌ ఆరోగ్యశ్రీని రూ.10 లక్షలకు పెంచాం : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు - రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు గత ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చాయని రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడి - గతంలో సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల విషయంలో అవినీతి జరిగిందని ఆరోపణ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 26, 2026 at 1:24 PM IST

CM Revanth Reddy on Rajiv Aarogyasri Arrears : రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు గత ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చాయన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతి నెల సగటున రూ.89 కోట్లు ఖర్చు చేసిందని తెలిపారు. ఇప్పటివరకు రూ.2408.51 కోట్లు తమ ప్రభుత్వం చెల్లించిందని స్పష్టం చేశారు. ఇందులో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు రూ.927 కోట్లు, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు రూ.1,480 కోట్లు బకాయిలు చెల్లించామని రేవంత్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు.

రాజీవ్‌ ఆరోగ్యశ్రీని రూ.10 లక్షలకు పెంచాం : గతంలో సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల విషయంలో అవినీతి జరిగిందని సీఎం ఆరోపించారు. రూ.2046 కోట్ల విలువైన సీఎంఆర్‌ఎఫ్‌ చెక్కుల పంపిణీ చేశారు. 27 నెలల్లో పేదల వైద్యం కోసం రూ.4,500 కోట్లు చెల్లించామని, టీచింగ్‌ కాలేజీలకు రోగులు వెళ్లట్లేదని, రాజీవ్‌ ఆరోగ్యశ్రీని రూ.10 లక్షలకు పెంచామని, టీచింగ్ కాలేజీల నిర్వహణ, గ్రూప్‌ 1 అధికారులకు అప్పగిస్తామని, ప్రతి కుటుంబానికి జీవిత బీమా అందించేందుకు కొత్త పథకం తీసుకువచ్చామని వివరించారు.

సూచనలు, సలహాలు ఇస్తే స్వీకరిస్తాం : విదేశాల్లో నిపుణులైన వైద్యుల సేవలను తమ ప్రభుత్వం ఉపయోగించుకోవాలని ఆలోచిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు. గోషామహల్‌లో 30 ఎకరాల్లో రూ.3వేల కోట్లతో ఉస్మానియా ఆస్పత్రి నిర్మిస్తున్నామని, ఉస్మానియా ఆస్పత్రి పనులు వేగంగా జరిగేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని గుర్తు చేశారు. ప్రతిరోజు మెడికల్, హెల్త్‌ విభాగాల్లో సవాళ్లు ఎదురవుతాయని, తమ ప్రభుత్వానికి సూచనలు, సలహాలు ఇస్తే స్వీకరిస్తామని తెలిపారు.

అవ‌స‌ర‌మైతే మ‌రిన్ని నిధులు ఇస్తాం : విద్యా, పేదల వైద్యం ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని, వైద్యానికి నిధులు కేటాయించి రాష్ట్రాన్ని రోల్‌ మోడల్‌గా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం తెలిపారు. భవిష్యతులో వైద్యశాఖలో సంస్కరణలు తీసుకురాబోతున్నామని, సభలో స‌భ్యులు ఇచ్చే స‌ల‌హాలను స్వీక‌రిస్తామని, విద్య అందుబాటులో ఉన్నా నాణ్యమైన విద్య లేదని పేర్కొన్నారు. పేద‌ల విద్య, వైద్యం విష‌యంలో ఒక్క రూపాయి కూడా కోత విధించమని, అవ‌స‌ర‌మైతే మ‌రిన్ని నిధులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

