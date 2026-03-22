సిద్దిపేటలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి ఇస్తా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీని మంత్రులతో కలిసి ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - సిద్దిపేటలో గెలిచిన ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి ఇస్తానని హామీ - పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీని కొడంగల్లోనూ నిర్మించాలని మంత్రి తుమ్మలకు విజ్ఞప్తి
Published : March 22, 2026 at 10:15 PM IST
CM Revanth Reddy Speech in Narmetta : వచ్చే ఎన్నికల్లో సిద్దిపేటలోనూ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. గెలిచిన కాంగ్రెస్ కు మంత్రి పదవి ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. సిద్దిపేట జిల్లా నంగునూరు మండలం నర్మెటలో నూతనంగా నిర్మించిన పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంత్రులతో కలిసి ప్రారంభించారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో రైతు భరోసా నిధులు తొలి విడతగా రూ.3,600 కోట్లు విడుదల చేశారు. అనంతరం సీఎం మాట్లాడారు.
సిద్దిపేటకు నిధులు భారీగా ఇచ్చా : గత పాలకులు విపక్షనేతల నియోజకవర్గాల పట్ల వివక్ష చూపించారని, తాను నేతలతో వ్యతిరేకిస్తాను గానీ, ప్రజల పట్ల వివక్ష చూపనని తెలిపారు. సిద్దిపేటకు కూడా నిధులు భారీగా ఇచ్చానని అన్నారు. వివక్ష చూపే వ్యక్తినైతే, ఆయిల్పామ్ ఫ్యాక్టరీని కొడంగల్కు తీసుకెళ్లేవాడిని, ప్రజలు బీఆర్ఎస్కు రెండు సార్లు అధికారం ఇచ్చారు, తమకు రెండు సార్లు ఇస్తారని వెల్లడించారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో నిర్మించిన పామాయిల్ ఫ్యాక్టరీని కొడంగల్లోనూ నిర్మించాలని మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. వరి సాగు విస్తీర్ణాన్ని కేంద్రం సైతం తగ్గించాలని చెప్పిందని సీఎం గుర్తు చేశారు. రాష్ట్రంలో పంటల విధానంలో మరిన్ని మార్పులు రావాలని సీఎం రైతులకు సూచించారు. పామాయిల్ సాగు విస్తీర్ణాన్ని పెంచాలన్నారు.
వివక్ష చూపే సీఎంను కాదు : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం వల్ల మనకు రాబోయే రోజుల్లో యూరియా కొరత వచ్చేలా ఉందని సీఎం తెలిపారు. రామగుండం ఫ్యాక్టరీ యూరియా అంతా మనకే దక్కేలా బీజేపీ ఎంపీలు సహకరించాలని కోరారు. ఎన్నికలు ఉన్నప్పుడే రాజకీయాలు చేద్దామని, ఎన్నికలు లేనప్పుడు ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం పరస్పరం సహకరించుకోవాలని సూచించారు. ప్రత్యర్థి పార్టీ నేతల గురించి ఆలోచిస్తే ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందని, ప్రజలకు ఇచ్చే నిధుల విషయంలో వివక్ష చూపే సీఎంను కాదని తెలిపారు. విపక్షాలు మూసీ పనులను అడ్డుకోవడాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ నుంచే ఇంగ్లిష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టాం : నిజామాబాద్ జిల్లాలోని అంకాపూర్ రైతులను ఆదర్శంగా తీసుకొని రైతులంతా ముందుకెళ్లాలని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు. తెలంగాణలో ఒక్కో జిల్లా ఒక్కో పంటకు ప్రసిద్ధి అని, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సారవంతమైన భూములున్నాయని, కష్టపడే రైతులు ఉన్నారని తెలిపారు. మన పంటలను ఎగుమతి చేసే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందని, రాష్ట్రంలో కోటిమంది మహిళలను కోటీశ్వరులుగా చేయాలని నిర్ణయించామని, మహిళలను వ్యాపారులుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని, ఒకప్పుడు సౌర విద్యుత్ వ్యాపారం అంబానీ, అదానీ వంటివారు చేసేవారని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం మహిళలతో సోలార్ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయించిందని, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నర్సరీ నుంచే ఇంగ్లిష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టామని, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మధ్యాహ్న భోజనంతో పాటు ఉదయం టిఫిన్ కూడా పెడుతున్నామని వివరించారు.
రూ.1.40 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశాం : ఆర్థిక సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతున్నా రైతుల విషయంలో వెనుకంజ వేయటం లేదన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆర్థిక సమస్యలు అభివృద్ధికి అవరోధంగా మారాయని అన్నారు.ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా రైతు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. రైతు భరోసా నిధులను మొత్తం 3 విడతల్లో పూర్తి చేస్తామని, 45 రోజుల్లో 3విడతల్లో రైతుల ఖాతాల్లో రూ.9 వేల కోట్లు వేయనున్నామని, రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ ఇచ్చి, రుణమాఫీ కూడా చేశామని తెలిపారు. వరికి బోనస్ ఇస్తున్నామని, వరదల వల్ల నష్టపోతే పరిహారం ఇస్తున్నామని, రైతుల కోసం ఇప్పటివరకు రూ.1.40 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశామని వివరించారు.
"వచ్చే ఎన్నికల్లో సిద్దిపేటలోనూ కాంగ్రెస్ గెలవాలి. సిద్దిపేట నుంచి గెలిచిన కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేకు మంత్రి పదవి ఇస్తా. గత పాలకులు ప్రతిపక్ష నేతల నియోజకవర్గాల పట్ల వివక్ష చూపించారు. నేను నేతలతో వ్యతిరేకిస్తాను గానీ ప్రజల పట్ల వివక్ష చూపను. సిద్దిపేటకు కూడా నిధులు భారీగా ఇచ్చాను. వివక్ష చూపే వ్యక్తినే అయితే ఆయిల్పామ్ ఫ్యాక్టరీని కొడంగల్కు తీసుకెళ్లేవాడిని. ప్రజలు రెండుసార్లు మీకు అధికారం ఇచ్చారు. రెండుసార్లు మాకు ఇస్తారు."- రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం
రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం - అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమయ్యేది మాత్రం ఈరోజు కాదు