రక్షణ రంగంలో దేశాన్ని అగ్రగామి శక్తిగా తీర్చిదిద్దేందుకు కలిసి పనిచేద్దాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Raksha Expo-2026 Curtain Raiser : సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో ఏర్పాటు చేసిన రక్ష ఎక్స్పో-2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రక్షణ సాంకేతిక ఎగుమతులు చేసే దేశంగా భారత్ ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు.
Published : October 24, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : October 25, 2026 at 8:35 AM IST
Raksha Expo-2026 Curtain Raiser : భారతదేశ రక్షణ పరిశ్రమకు తెలంగాణ అతిపెద్ద కేంద్రంగా ఎదగాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టాలన్న ప్రణాళికలను రెట్టింపు చేయాలన్నారు. రాష్ట్రం కోసం తనకు స్పష్టమైన విజన్ ఉందన్నారు. ఇంకా ఎన్నో విజయాలు సాధించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. భారత ఫ్యూచర్సిటీలో డిసెంబరు 7, 8, 9 తేదీల్లో జరగబోయే ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్లో భాగంగా 'రక్ష ఎక్స్పో 2026' నిర్వహించనున్నారు.
దానికి సన్నాహకంగా 'రక్ష ఎక్స్పో 2026 కర్టన్రైజ్'ను హైదరాబాద్ తాజ్ ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించి, లోగోను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రక్షణ, ఏరోస్పేస్, అంతరిక్ష, అంతర్గత భద్రత రంగాలకు చెందిన 90 మందికిపైగా దేశీయ, అంతర్జాతీయ కంపెనీల ముఖ్య ప్రతినిధులు, సీనియర్ సైనికాధికారులు, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు, విదేశీ కాన్సులేట్ల ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. రక్షణ రంగ భాగస్వాములందరితో ఒకే వేదికపై చర్చించేలా రక్షా ఎక్స్పోను తీర్చిదిద్దాలన్నది తన ఆలోచన అని సీఎం రేవంత్ వివరించారు.
"భారత రక్షణ రంగ పరిశ్రమలకు తెలంగాణ కేంద్రంగా ఎదగాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నాం. రక్షణరంగం, ఏరోస్పేస్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, ఏఐ, డ్రోన్స్ ఇలా అనుబంధ రంగాల్లో ఉన్న పారిశ్రామికవేత్తలు కలిసి పనిచేయాలి. పెట్టుబడులు పెట్టే దిశగా రూపొందించుకున్న ప్రణాళికలను రెట్టింపు చేయాలని కోరుతున్నా. మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించేందుకు మా నుంచి ఎలాంటి సహకారం కావాలో చెబితే సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. అవసరమైతే ప్రతి పెట్టుబడిదారుడితో సీఎం హోదాలో నేనే స్వయంగా మాట్లాడతా. ప్రస్తుతం ఇక్కడున్న మీ కంపెనీల్లో పెట్టుబడులను రెట్టింపు చేస్తే, మీ లాభాలను రెట్టింపు చేసే పూచీ మాది. అందుకు అవసరమైన అనుమతులు, రాయితీలు ఇచ్చి, వ్యాపారాలను సురక్షితంగా ఉంచే బాధ్యతను మేం తీసుకుంటాం" - రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
వ్యూహాత్మక కేంద్రాలకు హైదరాబాద్ నిలయం
దేశంలో హైదరాబాద్ వ్యూహాత్మక ప్రదేశంగానే కాకుండా అనేక ముఖ్యమైన పరిశోధనా సంస్థలకు నిలయమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వివరించారు. భారత సైన్యం, వైమానిక దళాలకు సంబంధించిన అనేక ముఖ్యమైన వ్యూహాత్మక కేంద్రాలు హైదరాబాదులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. వికారాబాద్ జిల్లా దామగుండం రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో అత్యంత తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ నౌకాదళ రాడార్ కేంద్రాన్ని నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ప్రతిభగల యువతను తీర్చిదిద్దేందుకు అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలు, ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్లు ఉన్నాయన్నారు.
నైపుణ్యాలు గల మానవ వనరులను సిద్ధం చేసేందుకు యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ, అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లు తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు వివరించారు. రక్షణ రంగంలో భారతదేశాన్ని ప్రపంచ అగ్రగామిగా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేశారు.
అభివృద్ధి విషయంలో బేదాభిప్రాయాలు లేవు
తెలంగాణ అభివృద్ధిపై తనకు స్పష్టమైన దార్శనికత ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 తీసుకొచ్చింది అందుకేనన్నారు. 2034 నాటికి రాష్ట్రాన్ని ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థికశక్తిగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలనే లక్ష్యంతో గతేడాది తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ను విడుదల చేసినట్లు వివరించారు. ప్రభుత్వపరంగా ప్రతీఒక్కరి సాధికారతకు కృషిచేస్తున్నామని, అభివృద్ధి దిశగా సాగించే విధానాలనే కొనసాగిస్తున్నామని చెప్పారు. ఇంకా మెరుగైన పాలసీలు తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నామన్న సీఎం తెలంగాణలో పార్టీల మధ్య రాజకీయ, సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలున్నప్పటికీ పెట్టుబడులు, అభివృద్ధి విషయంలో బేదాభిప్రాయాలు లేవని స్పష్టం చేశారు.
నిరంతర విద్యుత్ అందించేందుకు కృషి
పరిశ్రమల ప్రణాళికలకు నమ్మకమైన ఆర్థిక విధానాలతోపాటు నిరంతర విద్యుత్ సరఫరా అందించే వ్యవస్థ అవసరమన్న ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఆ దిశగా పనిచేస్తున్నామని వివరించారు. పారిశ్రామిక ప్రణాళిక అమలు కోసం ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలే కాదు, నాణ్యమైన విద్యుత్ అందిస్తామని, ఆర్థిక, ఇంధన శాఖ మంత్రిగా పూచీ ఇస్తున్నట్లు ఆయన హామీ ఇచ్చారు. పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల విస్తరణ, విద్యుత్ గ్రిడ్ బలోపేతం, ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం పక్కాగా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోందని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు.
ఎంఎస్ఎంఈల ఏర్పాటుకు తెలంగాణ అనుకూలం
తెలంగాణలో పరిశ్రమలకు అన్ని విధాల అనుకూలమైన వాతావరణ ఉందని రక్షణ రంగం ఇక్కడ భారీ పెట్టుబడులు పెట్టాలని మంత్రులు ఉత్తంకుమార్రెడ్డి, శ్రీధర్బాబు కోరారు. తెలంగాణలో 2 నుంచి 3 వేల సూక్ష్మ, మధ్యతరహా పరిశ్రమలను నెలకొల్పేందుకు అనువైన వాతావరణం ఉందని మంత్రి శ్రీధర్బాబు వెల్లడించారు. ఇలాంటి అనుకూలతలు దేశంలో మరెక్కడా లేవన్నారు. డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ రంగంలో ప్రైవేటు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలంతా హైదరాబాద్ వైపే చూస్తున్నారని మంత్రి చెప్పుకొచ్చారు.
పాలసీలను కొనసాగిస్తామని, డిఫెన్స్, ఏరోస్పేస్ తరహాలోనే అంతరిక్షరంగ పరిశ్రమలు నెలకొల్పేందుకు ప్రభుత్వపరంగా మద్దతు ఇస్తామని తెలిపారు. ఈ రంగంలో 30 శాతం వృద్ధి ఉంటుందని అంచనాలు ఉన్నాయని మంత్రి శ్రీధర్బాబు పేర్కొన్నారు.
ఆవిష్కరణలకు తెలంగాణ స్వాగతం పలుకుతుంది
భారత రక్షణరంగం ప్రస్తుతం చాలా కీలకదశలో ఉందని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు. కేంద్రం త్రివిధ దళాలను బలోపేతం చేసే స్వదేశీ తయారీని ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. ప్రపంచస్థాయిలో అభివృద్ధి చేసే దిశగా పనిచేస్తోందని తెలిపారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో పనిచేసేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు, చిన్న సరఫరా డీలర్లు, కొత్త ఆవిష్కరణదారులకు తెలంగాణ స్వాగతం పలుకుతోందని మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి తెలిపారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఫ్యూచర్సిటీలో జరగనున్న రక్షా ఎక్స్ పో లోగోను కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించారు.
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