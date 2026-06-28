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కేసీఆర్‌ కుటుంబాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు శాశ్వతంగా బహిష్కరించారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

నల్గొండలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శంకుస్థాపన - తెలంగాణ సాధిస్తే ఆ త్యాగాన్ని టీఆర్‌ఎస్‌ వాళ్లు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారని విమర్శ - మాజీ సీఎం కేసీఆర్​పై ఆగ్రహం

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 6:22 PM IST

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CM Revanth Reddy Speech in Nalgonda : వందల మంది చేసి త్యాగాలు చేసి తెలంగాణ సాధిస్తే ఆ త్యాగాన్ని బీఆర్‌ఎస్‌ వాళ్లు తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. పెట్రోల్‌ పోసుకుని అగ్గిపెట్టె తెచ్చుకోని వాళ్లు త్యాగాలు చేసినట్లు చెప్పుకున్నారని, పెట్రోల్‌ పోసుకుని ప్రాణార్పణం చేసిన శ్రీకాంత్‌చారి త్యాగాన్ని ఏమనాలని, ఏ పదవులు ఆశించకుండా ప్రాణాలు అర్పించిన వారివి త్యాగాలు కావా? అని ప్రశ్నించారు. నల్గొండలో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. నల్గొండ కార్పొరేషన్‌లో తొలిదశ తాగునీటి ప్రాజెక్టు పనులకు, రూ.83 కోట్లతో తొలిదశ తాగునీటి శుద్ధికేంద్రం పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం నాగార్జున డిగ్రీ కాలేజీలో ఏర్పాటుచేసిన సభలో సీఎం మాట్లాడారు.

కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి దీక్ష కూడా చేశారు : తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర తెలిసిన అందరికీ నల్గొండ చరిత్ర తెలుసన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ కోసం తొలి దశ ఉద్యమంలో మంత్రి పదవిని త్యాగం చేసింది కొండా లక్ష్మణ్‌ బాపూజీ అని గుర్తు చేశారు. మలి దశ ఉద్యమంలో మంత్రి పదవిని త్యాగం చేసిన వారు కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి అని తెలిపారు. నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు గర్వంగా చెప్పుకునేలా కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌రెడ్డి దీక్ష కూడా చేశారని అన్నారు.

మళ్లీ పదవులు ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా లేరు : కేసీఆర్‌ కుటుంబాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలు శాశ్వతంగా బహిష్కరించారని సీఎం అన్నారు. ఎంతోమంది త్యాగాలు చేసి రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తే పదవులు మాత్రం కేసీఆర్‌ కుటుంబం అనుభవించిందని విమర్శించారు. పదేళ్లు పదవులు అనుభవించి రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నందుకు ప్రజలు బహిష్కరించారని, కేసీఆర్‌ కుటుంబానికి మళ్లీ పదవులు ఇచ్చేందుకు ప్రజలు సిద్ధంగా లేరని స్పష్టం చేశారు.

నేను గుంపు మేస్త్రీనే - ఈ గుంపంతా నాదే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

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