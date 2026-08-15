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మా ప్రభుత్వ 32 నెలల కృషి ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోంది : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

గోల్కొండ కోటలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు - గోల్కొండ కోటపై జాతీయ పతాకావిష్కరణ చేసిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి - ధాన్యం ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం సరికొత్త రికార్డులు అధిగమించిందన్న ముఖ్యమంత్రి

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 11:06 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:03 PM IST

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CM Revanth Reddy Independence Day Speech : విధ్వంసమైన రాష్ట్రాన్ని వికాసం వైపు నడిపించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన 32 నెలల్లో దెబ్బతిన్న వ్యవస్థలను ఒక్కొక్కటిగా గాడిలో పెడుతూ సంక్షేమాన్ని విస్తరించామన్నారు. తమ ప్రభుత్వ 32 నెలల కృషి ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోందని చెప్పారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు అవసరమైన కార్యాచరణను సిద్ధం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళుతున్నామని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

హైదరాబాద్‌లోని చారిత్రక గోల్కండ కోటలో ప్రభుత్వం అధికారికంగా నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. ప్రపంచ చరిత్రలోనే ఆయుధం లేని యుద్ధం మన స్వాతంత్య్ర పోరాటమని అభివర్ణించారు. అహింసతో విజయాన్ని సాధించవచ్చని మహాత్మాగాంధీ నిరూపించారని తెలిపారు. ఈ క్రమంలోనే పేదవాడి పట్ల కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం బాధ్యతగా ఉందన్న రేవంత్ రెడ్డి, వారికి ఆత్మగౌరవంతో కూడిన జీవన విధానాన్ని అందించే సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు. ఓట్ల కోసమో, మొక్కుబడి హామీలుగానో సంక్షేమాన్ని చూడటం లేదన్న సీఎం, ప్రతి పథకంలో శాస్త్రీయ దృక్పథం ఉందని వెల్లడించారు.

మా ప్రభుత్వ 32 నెలల కృషి ఇప్పుడిప్పుడే కనిపిస్తోంది : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి (ETV Bharat)

రూ.1.70 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశాం : వ్యవసాయాన్ని పండగ చేయాలని ఈ ప్రభుత్వం నిర్ణయించిందని, రైతు భరోసా కింద రూ.36 వేల కోట్లు రైతులకు అందించామని గుర్తు చేశారు. మొత్తంగా రైతు సంక్షేమం కోసం రూ.1.70 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేశామని అన్నారు. ధాన్యం ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం సరికొత్త రికార్డులు అధిగమించిందని పేర్కొన్న రేవంత్​ రెడ్డి, దేశ తలసరి ఆదాయం కంటే రాష్ట్రంలో 92 శాతం అధికంగా ఉందని తెలిపారు.

నీళ్ల విషయంలో రాజీపడేదే లేదు : రాష్ట్ర నీటి హక్కుల విషయంలో రాజీ పడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసి రైతుల కళ్లల్లో ఆనందం చూస్తామని, త్వరలోనే పాలమూరు ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి నీరు అందించనున్నామని తెలిపారు. వ్యవసాయంతో పాటు నివాసాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని అన్నారు. కల్యాణలక్ష్మి కింద ఆడబిడ్డలకు రూ.4,790 కోట్లు అందజేశామని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెప్పారు.

"దేశంలోనే తొలిసారిగా తెలంగాణలో కులగణన పూర్తయ్యింది. తెలంగాణను ఆదర్శంగా తీసుకుని కేంద్రం కూడా కులగణన చేపట్టింది. తెలంగాణ ఒత్తిడి వల్లే కేంద్రం జనగణనలో కులగణన చేర్చింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా గిగ్‌ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం చట్టం చేశాం. సినీ కార్మికుల సంక్షేమం కోసం కూడా త్వరలో బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తాం" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

ఇవాళే కొత్త రేషన్‌కార్డుల పంపిణీ : కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులుగా చేయాలనే ఉక్కు సంకల్పంతో ఉన్నామని, మహిళలను ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులకు యజమానులుగా చేశామని గుర్తు చేశారు. 15 లక్షలకు పైగా కొత్త రేషన్‌కార్డులు మంజూరు చేశామని, కొత్త రేషన్‌ కార్డుల పంపిణీని ఇవాళే ప్రారంభించుకుంటున్నామని తెలిపారు. పేదల ఆత్మగౌరవం నిలబెట్టేలా ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నామని, రెండో విడతలో 5.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మిస్తున్నామన్నారు. ఈ ఏడాది పట్టణ ప్రాంత పేదలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇస్తున్నామని, క్యూర్‌ పరిధిలో ఇందిరమ్మ టవర్లు నిర్మించి అందించనున్నామని వెల్లడించారు. కొత్తగా 2.50 లక్షల మందికి పింఛన్లు మంజూరు చేస్తున్నామని తెలిపారు.

ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ప్రజావాణి : ఈ నెల 17 నుంచి అన్ని మండలాల్లో ప్రజావాణి నిర్వహిస్తామన్న సీఎం, ప్రతి సోమవారం అన్ని మండల కేంద్రాల్లో ప్రజావాణి ఉంటుందని తెలిపారు. త్వరలోనే ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో ప్రజావాణి నిర్వహిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రజలు ఎక్కడి నుంచైనా ఫిర్యాదులు, దరఖాస్తులు ఇవ్వొచ్చని తెలిపారు. చెరువులు, ప్రభుత్వ భూములు రక్షించేందుకే హైడ్రా ఏర్పాటు చేశామని, చెరువులను ప్రక్షాళన చేసి నైట్‌ ఎకానమీని అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు.

పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామని, టీఎస్‌ ఐపాస్‌ ద్వారా రూ.1.95 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామన్నారు. మరో 78 వేలకు పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు రాబోతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రఖ్యాత సంస్థలు హైదరాబాద్‌ జీసీసీలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాయని, హైదరాబాద్​ నగరంలో ఇప్పటికే 355కు పైగా జీసీసీలు పని చేస్తున్నాయని, గత 6 నెలల్లోనే హైదరాబాద్‌లో 40 జీసీసీలు ఏర్పాటయ్యాయని వివరించారు. అమెజాన్ సంస్థ రాష్ట్రంలో 7 బిలియన్‌ డాలర్లు పెట్టుబడి పెడుతోందని స్పష్టం చేశారు.

కొత్త మెడికల్‌ కాలేజీలకు భవనాలు నిర్మిస్తున్నాం : వృద్ధ తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా చట్టం చేసిన తొలి రాష్ట్రం తెలంగాణ అని సీఎం గర్తు చేశారు. విద్యారంగంలో ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంస్కరణలు ఫలితాలు ఇస్తున్నాయని, విద్యా సూచీలో 21వ స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణ 14కు చేరుకుందని, నియోజకవర్గానికొక ఇంటిగ్రేటెడ్‌ స్కూల్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టామని, వందకు పైగా తెలంగాణ పబ్లిక్‌ స్కూల్స్‌ నిర్మించే లక్ష్యంతో ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీసేందుకు సీఎం కప్‌ పోటీలు నిర్వహించామని గుర్తు చేశారు. త్వరలో జరిగే ఖేలో ఇండియా పోటీలకు హైదరాబాద్‌ ఆతిథ్యం ఇస్తుందని, విద్య, వైద్యం ఈ ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్య అంశాలని చెప్పారు. ఇప్పటికే ఉస్మానియా కొత్త ఆస్పత్రి నిర్మాణంలో ఉందని, 8 కొత్త మెడికల్‌ కాలేజీలకు భవనాలు నిర్మిస్తున్నామని వెల్లడించారు.

"పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేస్తోంది. ప్రభుత్వ పథకాలు అమలు చేయడంలో ఉద్యోగుల కృషి ఎంతో ఉంది. ఉద్యోగులందరికీ ఒకటో తారీఖున జీతాలు ఇచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగుల బకాయిలన్నీ చెల్లిస్తామని మాట ఇచ్చాం. మాట ఇచ్చినట్లే వంద రోజుల్లో రూ.6 వేల కోట్లు చెల్లించాం. ఏఐ డేటా ఎక్స్ఛేంజ్‌ ఏర్పాటు చేసిన తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. టీజీ ఫైబర్‌ ద్వారా 8 వేలకు పైగా గ్రామాలకు డిజిటల్‌ కనెక్షన్లు ఇచ్చాం" - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

గోల్కొండ కోటలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - జెండా ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

Last Updated : August 15, 2026 at 1:03 PM IST

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CM REVANTH REDDY SPEECH

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