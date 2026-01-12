ETV Bharat / state

చలాన్‌ పడిన వెంటనే బ్యాంక్‌ ఖాతా నుంచి డబ్బులు కట్‌ అవ్వాలి : రేవంత్ రెడ్డి

రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమం

CM Revanth Reddy Speech in Road Safety Programme
CM Revanth Reddy Speech in Road Safety Programme (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 12, 2026 at 9:58 PM IST

CM Revanth Reddy Speech in Road Safety Programme : చలానాల విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి పోలీసులకు కీలక సూచనలు చేశారు. యూసుఫ్‌గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి ఇండోర్‌ స్టేడియంలో నిర్వహించిన అరైవ్‌ అలైవ్‌ రోడ్‌ సేఫ్టీ ప్రచార కార్యక్రమంలో సీఎం పాల్గొన్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాలు తగ్గించాలనే లక్ష్యంతో అరైవ్ అలైవ్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులు, వివిధ కళాశాలల విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా 'అరైవ్ అలైవ్' థీమ్ సాంగ్ విడుదల చేశారు.

మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే యజమానులపై కూడా కేసులు : వాహనంపై చలాన్‌ పడిన వెంటనే యజమాని బ్యాంక్‌ ఖాతా నుంచి డబ్బులు కట్‌ అయ్యేలా చూడాలని రేవంత్‌ రెడ్డి అన్నారు. యజమాని వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించడానికి వచ్చినప్పుడే బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు తీసుకోవాలని, ఆ వివరాలు సింక్‌ చేయండని సూచించారు. చలాన్‌ పడిన వెంటనే ఆటోమేటిక్‌గా డబ్బులు ఖాతా నుంచి కట్‌ కావాలని అన్నారు. చలానాలు వేయకుండానే నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలని, తప్పని పరిస్థితుల్లో చలానా వేయాలని అలాగే డిస్కౌంట్లు ఇవ్వాలని తెలిపారు. చలానా మొత్తం వాహన యజమాని నుంచి వసూలు చేసేలా చూడాలని సూచించారు. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే యజమానులపై కూడా కేసులు పెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. డీజీ లేదా అదనపు డీజీ స్థాయి అధికారి ఆధ్వర్యంలో ట్రాఫిక్ వ్యవస్థ నిర్వహించాలని, రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణను ప్రభుత్వం అజెండాగా తీసుకోబోతోందని వెల్లడించారు.

చలాన్‌ పడిన వెంటనే బ్యాంక్‌ ఖాతా నుంచి డబ్బులు కట్‌ అవ్వాలి : రేవంత్ రెడ్డి (ETV)

రోడ్డు ప్రమాదాలపై విద్యార్థి దశలోనే అవగాహన కల్పించాలి : రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల దేశ జీడీపీలో 3 % మేర నష్టం జరుగుతోందని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రతి నిమిషానికో రోడ్డు ప్రమాదం జరుగుతోందని, 3 నిమిషాలకో ప్రాణం పోతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రోడ్డు ప్రమాద నివారణకు పోలీసుశాఖ ప్రణాళిక చేపట్టిందని అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీసు వ్యవస్థ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తోందని కొనియాడారు. సమాజంలో కొందరి నిర్లక్ష్యం మరొకరికి ప్రాణాపాయంగా మారుతోందని, రోడ్డు ప్రమాదాలపై విద్యార్థి దశలోనే అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఫిజికల్‌ క్రైమ్‌తో పాటు సైబర్‌ నేరాలు భారీగా పెరిగిపోయాయని, సైబర్‌ నేరాల నియంత్రణలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్రస్థానంలో ఉందని తెలిపారు. డ్రగ్స్‌ నియంత్రణకు ఈగల్‌ ఫోర్స్‌ ఏర్పాటు చేశామని గుర్తు చేశారు. వీటి నియంత్రణలో హైదరాబాద్‌ ప్రథమ స్థానంలో ఉందని సీఎం వివరించారు.

"సమాజంలో కొందరి నిర్లక్ష్యం మరొకరికి ప్రాణాపాయంగా మారుతోంది. ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనల పట్ల పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించాలి. చలానాలు వేయకుండానే నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలి. చలానా మొత్తం వాహన యజమాని నుంచి వసూలు చేసేలా చూడాలి. మైనర్లకు వాహనాలు ఇస్తే యజమానులపై కూడా కేసులు పెట్టాలి." - రేవంత్ రెడ్డి, సీఎం

రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన : ప్రమాదం జరిగితే క్షతగాత్రుడిని గంటలో ఆస్పత్రికి చేర్చాలని పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. గంటలో ఆస్పత్రికి చేర్చితే రహవీర్ పథకం కింద రూ.25 వేలు సహాయం అందుతుందని, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణపై అవగాహన కల్పించాలని అన్నారు.

ఈ ఉద్యమంలో అందరూ పాల్గొనాలి : ప్రమాదాల నివారణ కోసం అరైవ్‌ అలైవ్‌ అనే ఈ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నామని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇందులో పోలీసులు, రవాణా శాఖ పని మాత్రమే కాదని, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రజలందరూ పాల్గొనాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. గత సంవత్సరం రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగినా విస్తృత అవగాహనతో మరణాల సంఖ్య తగ్గిందని అన్నారు. అందరూ కచ్చితంగా ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు పాటించాలని కోరారు. జనవరి 13 నుంచి 24 వరకు 10 రోజుల పాటు అరైవ్‌ అలైవ్‌ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తామని అన్నారు.

పెరుగుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - రహదారి భద్రత నియమాలను పాటించని వాహనదారులు

