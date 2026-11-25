ప్రాధాన్య రంగంగా పౌల్ట్రీ పరిశ్రమను ప్రభుత్వం గుర్తిస్తోంది : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Revanth Reddy at Poultry India Expo : పౌల్ట్రీ రంగం ఎదుర్కొంటున్న దాణా సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు. ఈ రంగాన్ని అన్నివిధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
Published : November 25, 2026 at 2:07 PM IST
పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి హామీ ఇచ్చారు. అనుమతులు త్వరగా మంజూరు చేయడానికి సింగిల్ విండో విధానం తీసుకొస్తామన్నారు. పౌల్టీ రంగం ఎదుర్కొంటున్న దాణా సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. హైదరాబాద్ జరుగుతున్న పౌల్ట్రీ ఇండియా ఎక్స్పో -2026 లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
దాణా సమస్యను పరిష్కరిస్తామని సీఎం భరోసా
పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యను పరిష్కరిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. సమావేశాలు, సదస్సుల కోసం కన్వెన్షన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఫ్యూచర్ సిటీలో స్థలం కేటాయిస్తామన్నారు. ఇందుకోసం గ్లోబల్ సమిట్ వేదికగా ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు ఇవ్వాలని సూచించారు. దాణా సమస్యను కూడా పరిష్కరిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు. తెలంగాణలో పాలసీ పక్షవాతం లేదని పెట్టుబడులకు ఎప్పుడూ రక్షణ ఉంటుదని రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో పౌల్ట్రీ రంగాన్ని అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని సీఎం తెలిపారు.
''ఎల్నినో నేపథ్యంలో ఆందోళనలు అవసరం లేదు. రెండేళ్లు సరిపడా ఆహార ధాన్యాలు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి. మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ నిల్వలు వ్యాపారులకు ఇవ్వకుండా నేరుగా పౌల్ట్రీ రైతులు, వ్యాపారులకు విక్రయించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రులకు ఆదేశిస్తున్నాను. రాష్ట్రంలో బఫర్ నిల్వలు ఎన్ని ఉన్నాయి అన్న అంశంపై రివ్యూ చేసి ఈ సమస్యను 48 గంటల్లో పరిష్కరించాలని మంత్రి శ్రీహరికి ఆదేశాలిచ్చాను. పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోసం చర్యలు చేపడతాం. అదేవిధంగా పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ ఏర్పాటు విషయంలో సింగల్ విండో విధానం ప్రవేశపెడతాం'' - రేవంత్రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
ఎల్నినో నేపథ్యంలో 2 ఏళ్లకు సరిపడా బియ్య నిల్వలు
గ్రామ పంచాయతీలలో పౌల్ట్రీ నిర్మించుకోవడానికి సింగిల్ విండో విధానంలో అనుమతులు అందించేలా ప్రభుత్వం మార్పులు తీసుకొస్తుందని వెల్లడించారు. ఎల్నినో నేపథ్యంలో 2 ఏళ్లకు సరిపడా సన్నం బియ్యం ప్రభుత్వం దగ్గర నిల్వలు ఉన్నాయన్నారు. 5 కోట్ల 30 లక్షల గుడ్లను ఉత్పత్తి చేసి విద్యార్థులు, యువతకు పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడంలో పాల్ట్రీ వ్యాపారులు భాగస్వాములు అవుతున్నారని పేర్కొన్నారు. పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ కేవలం కోళ్లను, గుడ్లను ఉత్పత్తి చేయడమే కాకుండా, రైతుల ఆర్ధిక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. ఈ పరిశ్రమకు ప్రభుత్వం నుంచి అవసరమైన అన్ని సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని సీఎం వివరించారు.
శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా పాలసీలు
ఒడిదొడుకులను తట్టుకొని నిలబడటం, పరిశ్రమను కాపాడటాన్ని ప్రభుత్వం అభినందిస్తోందన్నారు. పౌల్ట్రీని కూడా ఒక ప్రాధాన్యత రంగంగా గుర్తించి శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా పాలసీలను రూపొందిస్తామని సీఎం వెల్లడించారు. దీన్ని కాలానుగుణంగా, క్షేత్రస్థాయి అవసరాలకు అనుగుణంగా పాలసీలను మెరుగుపరచుకుంటామన్నారు. తెలంగాణలో పాలసీ పెరాలసిస్ లేదని గత ప్రభుత్వాలు రూపొందించిన మంచి పాలసీలను కొనసాగిస్తూనే, కొత్త పాలసీలను తీసుకొస్తున్నామని వివరించారు. 2047 నాటికి తెలంగాణకు 3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తీర్చి దిద్దాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళుతున్నామని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
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