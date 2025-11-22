ETV Bharat / state

కవులు, కళాకారుల్లో అందెశ్రీ కోహినూర్ వజ్రం లాంటివారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

రవీంద్ర భారతిలో అందెశ్రీ సంతాప సభ - కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, పలువురు ప్రముఖులు - గత పాలకులు అందెశ్రీ గీతంపై కుట్రలు చేశారని మండిపడ్డ సీఎం

CM Revanth Reddy on Poet Andesri
CM Revanth Reddy on Poet Andesri (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 22, 2025 at 8:11 PM IST

CM Revanth Reddy on Poet Andesri : అందెశ్రీ పాట లేకుండా తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఒక్క సభ కూడా జరగలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కానీ తెలంగాణ సాకారమైన తర్వాత పదేళ్లపాటు జయజయహే తెలంగాణ పాట మూగబోయిందని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. రవీంద్రభారతిలో ఏర్పాటు చేసిన అందెశ్రీ సంతాప సభకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. అందెశ్రీ చిత్రపటానికి శ్రద్ధాంజలి ఘటించిన అనంతరం ప్రసంగించారు.

అందెశ్రీ కోహినూర్ వజ్రం లాంటివారు : గత పాలకులు అందెశ్రీ గీతంపై కుట్రలు చేశారని రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన వారిని కనుమరుగు చేసే ప్రయత్నం జరిగిందన్నారు. ఉద్యమానికి కవులు, కళాకారులు ఇచ్చిన ఊపుతోనే తెలంగాణ సాకారమైందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నడూ బడికి వెళ్లని అందెశ్రీ అద్భుతమైన జయజయహే తెలంగాణ పాట రాశారని కొనియాడారు. కవులు కళాకారుల్లో అందెశ్రీ కోహినూర్ వజ్రం లాంటివారని రేవంత్​రెడ్డి అభివర్ణించారు.

తెలంగాణ ప్రజలు చైతన్యవంతులు : తెలంగాణ సమాజం చైతన్యవంతమైనదని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఇక్కడి ప్రజలు ఎంత అమాయకంగా కనిపిస్తారో అంత చైతన్యవంతులని వివరించారు. ఈ గడ్డమీద ప్రజలు అహంకారాన్ని, అధిపత్యాన్ని సహించలేరని సీఎం వివరించారు. నిరంకుశ పాలనను వ్యతిరేకిస్తూ ఎంతోమంది కళాకారులు తమ పాటలతో చైతన్యం కలిగించారన్నారు. మలిదశ ఉద్యమంలో కవులు, కళాకారులు కీలకపాత్ర పోషించారని వివరించారు. ఉద్యమానికి కవులు, కళాకారులు ఇచ్చిన ఊపుతోనే తెలంగాణ సాకారమైందని రేవంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలకపాత్ర పోషించిన వారిని కనుమరుగు చేసే ప్రయత్నం జరిగిందన్నారు.

కవి రాసే పెన్నుల మీద మన్ను కప్పితే అవి గన్నులై మొలకెత్తుతాయ్.. మీ గడీలను కుప్పకూలుస్తాయ్ అన్న నినాదాన్ని అందెశ్రీ నిజం చేశారని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రజలు కోరుకున్న జయ జయహే తెలంగాణను రాష్ట్ర గీతంగా ప్రకటించడమే కాకుండా ప్రతి బడిలో పాడాలి, పాఠ్యపుస్తకాల్లో రాయాలని ప్రజా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని ఆయన వెల్లడించారు.

"జయజయహే తెలంగాణ ముక్కోటి గొంతుకలను ఏకం చేసి ఈ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఉవ్వెత్తున నడిపితేనే రాష్ట్ర కల నిజమైంది. ఉస్మానియా, కాకతీయ యూనివర్సిటీలనే కాదు, ప్రపంచంలో ఏ మూలన ఉన్నా తెలంగాణ గుండెకు జయజయహే తెలంగాణ చేర్చి ఒక ఉద్యమ స్ఫూర్తిని రగిల్చిన గొప్ప తెలంగాణ బిడ్డ అందెశ్రీ. బడి ముఖమే చూడని సహజకవి ఆయన. ప్రతి బడిలో ఈనాడు జయజయహే తెలంగాణ తెలంగాణ పాడుకునేంత గొప్ప ప్రభావాన్ని ఈ సమాజానికి అందించారు"- రేవంత్​ రెడ్డి, సీఎం

కవులు, కళాకారులను ఆదుకుంటున్నాం : తమ ప్రభుత్వం వచ్చాకే జయజయహే తెలంగాణ పాటను రాష్ట్రగీతంగా ప్రకటించామని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఇవాళ ప్రతి పుస్తకంలో మొదటి పేజీలో జయజయహే తెలంగాణ పాట కనిపిస్తోందని వివరించారు. ఉద్యమంలో అందరం పాడిన పాట, ప్రజలు మెచ్చిన పాటనే రాష్ట్ర గీతంగా ప్రకటించామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అందెశ్రీ, గద్దర్‌ కుటుంబాలను ఈ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటోందని ఆయన వివరించారు. తెలంగాణకు చెందిన 9 మంది కవులు, కళాకారులను గౌరవించామని ఆయన తెలిపారు. 9 మంది కవులు, కళాకారులకు 300 గజాల ఇంటిస్థలం ఇచ్చామన్నారు. ఎస్సీ వర్గీకరణను అమలు చేసిన తొలిరాష్ట్రం తెలంగాణ అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. చదువుల్లోనే కాకుండా ఉద్యోగాలు, రాజకీయాల్లోనూ ఎస్సీల ప్రాతినిధ్యం పెరగాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. మంత్రివర్గంలోనూ ఎస్సీలకు సముచిత ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని గుర్తుచేశారు.

CM REVANTH REDDY ON ANDESRI
TELANGANA POET ANDESRI PASSED AWAY
అందెశ్రీ సంతాప సభలో సీఎం రేవంత్
CM REVANTH REDDY ON ANDESRI

