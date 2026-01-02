మూసీ నదిలో ఏడాదంతా నీళ్లు ప్రవహించడానికి ప్రణాళికలు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో మాట్లాడిన సీఎం - శాసనసభలో మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై చర్చ
Published : January 2, 2026 at 12:45 PM IST
CM Revanth on Musi Development : మూసీ నదిలో ఏడాదంతా నీళ్లు ప్రవహించడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మూసీ ప్రక్షాళన కన్సల్టెంట్ కోసం గ్లోబల్ టెండర్లు పిలిచామని, 3 సంస్థలు జాయింట్ వెంచర్ కింద మూసీ పునరుద్ధరణ చేపట్టాయని తెలిపారు. గోదావరి నుంచి 20 టీఎంసీలు నగరానికి తరలించాలని ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. శాసనసభలో మూసీ పరివాహన ప్రాంతాల అభివృద్ధిపై చర్చ సాగుతోంది.