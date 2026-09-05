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నాదీ గవర్నమెంట్​ స్కూలే - పిల్లల భవిష్యత్తుకు పునాది వేసేది ఉపాధ్యాయులే : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

తల్లిదండ్రులతో పాటు సమానంగా పిల్లల భవిష్యత్తుకు పునాది వేసేది ఉపాధ్యాయులే - పిల్లల భవిష్యత్తు తరగతి గదిలోని ఉపాధ్యాయులు చేతిలోనే ఉంటుంది - సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుంది

Teacher's Day Celebrations
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 5, 2026 at 11:58 AM IST

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CM Revanth Reddy at Teacher's Day Celebrations : తల్లిదండ్రులతో పాటు సమానంగా పిల్లల భవిష్యత్తుకు పునాది వేసేది ఉపాధ్యాయులేనని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. పిల్లల భవిష్యత్తు తరగతి గదిలోని ఉపాధ్యాయుల చేతిలోనే ఉంటుందన్నారు. విద్యాశాఖ జాతీయ సగటులో 17వ స్థానానికి చేరుకుందన్న సీఎం, 51 వేల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరారని గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో 88 వేల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరారని, ఉపాధ్యాయులపై నమ్మకంతోనే విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేరుతున్నారని తెలిపారు. సాంకేతిక విద్యకు సంబంధించి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తుందన్నారు. ఈ మేరకు జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం సందర్భంగా కొడంగల్ ప్రభుత్వ జూనియర్​ కళాశాలలో నిర్వహించిన ఉపాధ్యాయ వేడుకల్లో మాట్లాడారు.

ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్నవారు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న వారే. విద్యాశాఖలో అనేక మార్పులు తీసుకువస్తున్నాం. నేను ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నాను. ఇటీవల ఇందిరాపార్క్‌ వద్ద ఉపాధ్యాయులు ధర్నా చేస్తే బాధ కలిగింది. చాలా కాలం నుంచి పెండింగ్‌లో ఉన్న పదోన్నతులను నేను పూర్తి చేశాను. టీచర్ల బదిలీల విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నాను. 315 జీవో ద్వారా చాలా సమస్యలు పరిష్కరించాం. విద్యాశాఖ కమిషన్‌ ద్వారా చాలా సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నాం. - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

అంతకుముందు కొడంగల్ నివాసంలో కార్యకర్తలు, స్థానిక నాయకులతో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సర్‌ పేరుతో ఓట్లను తొలగించే కుట్ర చేస్తోందని రేవంత్‌ రెడ్డి ఆరోపించారు. బీజేపీయేతర ప్రభుత్వాలు ఉన్న రాష్ట్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని అన్నారు. తెలంగాణలో ఓట్లను తొలగించి దొంగ దెబ్బ తీయాలనుకుంటే కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తలు ఊరుకోరని హెచ్చరించారు. కాంగ్రెస్ అనుకూల ఓట్లను తొలగించాలని చూస్తున్నారన్న ముఖ్యమంత్రి, ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీ ఓట్లను బీజేపీ టార్గెట్ చేసిందన్నారు. గతంలో ఎన్నికల్లో ఓడించేందుకు ఈడీ, సీబీఐ ఉపయోగించేవారన్నారు. కాంగ్రెస్‌ను ఓడించే కుట్రకు బీఆర్‌ఎస్‌ కూడా బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తోందన్న రేవంత్‌ రెడ్డి, అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి వారి కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని స్పష్టం చేశారు.

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