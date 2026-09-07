తెలంగాణలో కోటి ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోంది : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఎస్ఐఆర్ను ఆయుధంగా చేసుకుని బీజేపీ వ్యతిరేక ఓట్లను తొలగిస్తున్నారన్న రేవంత్ రెడ్డి - తెలంగాణలో కోటి ఓట్లు తొలగిస్తున్నా బీఆర్ఎస్ నోరెత్తడం లేదని వ్యాఖ్య - సీపీఎం నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణసభలో సీఎం
Published : September 7, 2026 at 2:11 PM IST
CM Revanth Reddy Comments on SIR : ఎస్ఐఆర్ను ఆయుధంగా చేసుకుని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కోటి ఓట్లను తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఈ విషయంలో అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు. కమ్యూనిస్టులు, కాంగ్రెస్ ఏకమై మోదీ సర్కారుపై పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అఖిల భారత కిసాన్ సభ (ఏఐకేఎస్) జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు, సీపీఎం సీనియర్ నేత సారంపల్లి మల్లారెడ్డి సంస్మరణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో మాట్లాడుతూ బీజేపీ, బీఆర్ఎస్లపై విమర్శలు గుప్పించారు.
పేదలు, గిరిజనులు ఓట్లు తొలగించే కుట్ర : రాష్ట్రంలో పేదలు, గిరిజనుల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర జరుగుతోందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. కొడంగల్ నుంచి వలస వెళ్లిన వేల మంది పేదల ఓట్లను ఈసీ తొలగిస్తోందని ఆరోపించారు. 2009 నుంచి ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలించి బీజేపీ వ్యతిరేకుల ఓట్లను తొలగిస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి ఆక్షేపించారు. తెలంగాణలో కోటి ఓట్లు(33 శాతం) తొలగిస్తున్నప్పటికీ బీఆర్ఎస్ నోరెత్తకపోవడాన్ని దుయ్యబట్టారు. కమ్యూనిస్టులు, కాంగ్రెస్ ఏకమై మోదీ ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. వారి(కమ్యూనిస్టుల) సహకారంతోనే హస్తం పార్టీ చేసిన పోరాటాల వల్ల మోదీ నల్లచట్టాలను వెనక్కు తీసుకున్నారని రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుచేశారు.
ఇవాళ్టి ఓట్లతోనే 2029లో మోదీ ఓటమికి పునాది పడుతుందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఓట్ల తొలగింపుపై అంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎర్రజెండాను చూస్తే పేదోడికి ఒక నమ్మకం అని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. దేశానికి మోదీ అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అని అన్నారు. ఆయన ఓటమే కమ్యూనిస్టుల గెలుపు అని వ్యాఖ్యానించారు. కమ్యూనిస్టులు లేవనెత్తే సహేతుకమైన సమస్యలను పరిష్కరిస్తానని తెలిపారు. సారంపల్లి మల్లారెడ్డి పేరు రైతులకు సంబంధించిన ఏదైనా సంస్థకు పెడతామని రేవంత్ రెడ్డి వెెల్లడించారు.
"తెలంగాణలో సర్ ప్రక్రియ మొదలవ్వకముందు ప్రధాన ప్రతిపక్షం మాట్లాడింది. కోటి ఓట్లు తొలగించిన తర్వాత సర్కు వ్యతిరేకంగా వారు ఒక్కమాట కూడా మాట్లాడటం లేదు. బీజేపీ కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నప్పుడు ప్రధాన ప్రతిపక్షం ఆ అంశాన్ని లేవనెత్తడం లేదు. 2029లో జరగబోవు ఎన్నికల్లో నరేంద్రమోదీ ఓటమికి ఈ ఓట్లతోనే పునాది పడుతుంది. ఈ ఓట్లు తొలగిస్తే మోదీకి వెయ్యేనుగుల బలం చేకూరుతుంది. ఎన్నికలు ఎప్పుడో ఉన్నాయి అప్పుడు చూద్దామనుకోవద్దు. గెలుపోటములను నిర్ణయించేంది ఎస్ఐఆర్"- రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
సారంపల్లి అంటే నాకు అపారమైన గౌరవం : వ్యవసాయం గురించి సాధికారంగా మాట్లాడగలిగిన వ్యక్తి సారంపల్లి మల్లారెడ్డి అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. భూమిలోని సారం నుంచి మొదలుపెట్టి నీరు, విత్తనం, పెట్టుబడి, పంట, గిట్టుబాటు ధర.. అన్ని అంశాలు కూలంకషంగా చెప్పేవారని గుర్తుచేశారు. వ్యవసాయం గురించి అవగాహన కోసం సారంపల్లి మల్లారెడ్డి రాసిన పుస్తకాలు చదివానని తెలిపారు. సారంపల్లి మల్లారెడ్డిని తక్కువసార్లే కలిసినప్పటికీ, ఆయన అంటే అపారమైన గౌరవం ఉందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. కమ్యూనిస్టుల పోరాటాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేందుకు ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పారు.
దున్నేవాడితే భూమి అంటూ ఎన్నో రైతు సమస్యలపై కమ్యూనిస్టులు పోరాడారని రేవంత్ రెడ్డి కొనియాడారు. కమ్యూనిస్టులు అంటే తనకు పరోక్షంగా చాలా అభిమానమని వివరించారు. అసైన్డ్, పోడు పట్టాలు దక్కాయంటే పోరాటం కమ్యూనిస్టులది, పరిష్కారం కాంగ్రెస్దని వివరించారు. వారి ఉద్యమాల ఫలితంగానే కాంగ్రెస్ అనేక చట్టాలు తెచ్చిందని గుర్తుచేశారు.
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