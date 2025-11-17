ETV Bharat / state

సౌదీ బస్సు ప్రమాదంతో ఆందోళనలో బంధువులు - సచివాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్​ ఏర్పాటు

సౌదీ బస్సు ప్రమాదంపై అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - సచివాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్​ ఏర్పాటు - బాధితులకు అండగా ఉండాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశం

Bus Accident in Saudi Arabia
Bus Accident in Saudi Arabia (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 10:14 AM IST

Bus Accident in Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో హైదరాబాదీలు ఉన్నారన్న సమాచారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, అందులో హైదరాబాద్​ వాసులు కూడా ఉన్నారు. వెంటనే ఈ వార్తపై స్పందించిన సీఎం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సీఎస్​, డీజీపీని ఆదేశించారు. తెలంగాణకు చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారని ఆరా తీశారు. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ, సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడాలని సూచించారు. అవసరమైతే వెంటనే తగిన సహాయక చర్యలకు రంగంలోకి దిగాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో సీఎస్​ రామకృష్ణారావు దిల్లీలో ఉన్న కో ఆర్డినేషన్​ సెక్రటరీ గౌరవ్​ ఉప్పల్​ను అప్రమత్తం చేశారు.

సచివాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్​ ఏర్పాటు : సౌదీలో జరిగిన బస్సు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు తగు సమాచారాన్ని, సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సచివాలయంలో కంట్రోల్​ రూమ్​ ఫోన్​ నంబర్లు :

  • +91 79979 59754
  • +91 99129 19545

ఈ ప్రమాదంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారనే వివరాలు సేకరించి వెంటనే అందించాలని ఆదేశించారు. మక్కా వెళ్లిన వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతుల్లో తమ వారు ఉన్నారేమోనని తెలుసుకునేందుకు ట్రావెల్​ ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లి ఆరా తీస్తున్నారు.

అసలేం జరిగింది : సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సును డీజిల్​ ట్యాంకర్​ ఢీకొట్టడంతో 40 మందికి పైగా సజీవ దహనమయ్యారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాదీ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. భారత్​ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు యాత్రికులు వెళ్లారు. అక్కడ బదర్​-మదీనా మధ్య ముఫరహత్​ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధమైంది. డీజిల్​ ట్యాంకర్​ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. మృతుల్లో టోలిచౌక్​, మల్లేపల్లి బజార్​ఘాట్​ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మల్లేపల్లి బజార్​ఘాట్​కు చెందిన వారు 16 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం.

