సౌదీ బస్సు ప్రమాదంతో ఆందోళనలో బంధువులు - సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
సౌదీ బస్సు ప్రమాదంపై అప్రమత్తమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు - బాధితులకు అండగా ఉండాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశం
Published : November 17, 2025 at 10:14 AM IST
Bus Accident in Saudi Arabia : సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో హైదరాబాదీలు ఉన్నారన్న సమాచారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మక్కా నుంచి మదీనా వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, అందులో హైదరాబాద్ వాసులు కూడా ఉన్నారు. వెంటనే ఈ వార్తపై స్పందించిన సీఎం పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవాలని సీఎస్, డీజీపీని ఆదేశించారు. తెలంగాణకు చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారని ఆరా తీశారు. కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ, సౌదీ ఎంబసీ అధికారులతో మాట్లాడాలని సూచించారు. అవసరమైతే వెంటనే తగిన సహాయక చర్యలకు రంగంలోకి దిగాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో సీఎస్ రామకృష్ణారావు దిల్లీలో ఉన్న కో ఆర్డినేషన్ సెక్రటరీ గౌరవ్ ఉప్పల్ను అప్రమత్తం చేశారు.
సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు : సౌదీలో జరిగిన బస్సు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు తగు సమాచారాన్ని, సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నంబర్లు :
- +91 79979 59754
- +91 99129 19545
ఈ ప్రమాదంలో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు ఎంత మంది ఉన్నారనే వివరాలు సేకరించి వెంటనే అందించాలని ఆదేశించారు. మక్కా వెళ్లిన వారి కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతుల్లో తమ వారు ఉన్నారేమోనని తెలుసుకునేందుకు ట్రావెల్ ఏజెన్సీల వద్దకు వెళ్లి ఆరా తీస్తున్నారు.
అసలేం జరిగింది : సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. భారతీయ యాత్రికులతో ఉన్న బస్సును డీజిల్ ట్యాంకర్ ఢీకొట్టడంతో 40 మందికి పైగా సజీవ దహనమయ్యారు. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాదీ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. భారత్ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు యాత్రికులు వెళ్లారు. అక్కడ బదర్-మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధమైంది. డీజిల్ ట్యాంకర్ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. మృతుల్లో టోలిచౌక్, మల్లేపల్లి బజార్ఘాట్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. మల్లేపల్లి బజార్ఘాట్కు చెందిన వారు 16 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం.
సౌదీలో బస్సు ప్రమాదం- 42 మంది భారతీయులు దుర్మరణం- మృతుల్లో హైదరాబాదీలు