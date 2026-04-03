తెలంగాణను దక్షిణాసియా టెక్స్టైల్స్ క్యాపిటల్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్ హెచ్ఐసీసీలో ఆసియా టెక్స్టైల్స్ కాన్ఫరెన్స్-2026 - ఉత్తమ వస్త్రాల రూపకల్పనలో భారత్కు గొప్ప చరిత్ర ఉందన్న సీఎం - టెక్స్టైల్స్ కేవలం పరిశ్రమే కాదు చేనేతలకు జీవితమని వెల్లడి
Published : April 3, 2026 at 5:38 PM IST
Asian Textiles Conference 2026 in Telangana : 2047 నాటికి తెలంగాణ దక్షిణాసియా టెక్స్టైల్స్ క్యాపిటల్గా తీర్చిదిద్దడమే ప్రజా ప్రభుత్వం లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. హైదరాబాద్ హెచ్సీసీలోని నోవాటెల్లో ఆసియన్ టెక్స్టైల్స్ కాన్ఫరెన్స్-2026లో పాల్గొన్న సీఎం టెక్స్టైల్స్ అనేది రాష్ట్ర ప్రజల డీఎన్ఏలోనే ఉందని అన్నారు. ప్రపంచంలోనే ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ డెస్టినేషన్గా హైదరాబాద్ మారిందన్నారు.
ప్రజల డీఎన్ఏలోనే ఉంది : నాణ్యమైన వస్త్రాల రూపకల్పనలో భారత్కు గొప్ప చరిత్ర ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. టెక్స్టైల్స్ కేవలం పరిశ్రమే కాదని చేనేతలకు జీవితమని చెప్పారు. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో జరిగిన ఆసియన్ టెక్స్టైల్స్ కాన్ఫరెన్స్- 2026లో మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, తుమ్మలతో కలిసి సీఎం పాల్గొన్నారు. టెక్స్టైల్స్ అనేది రాష్ట్ర ప్రజల డీఎన్ఏలోనే ఉందన్న సీఎం అనేక రంగాల్లో తెలంగాణ అగ్రగామిగా ఉందని వెల్లడించారు. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థగా మారడమే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చెప్పుకొచ్చారు. దక్షిణాసియా టెక్స్టైల్స్ క్యాపిటల్గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతామని ప్రపంచంలోనే ఫిల్మ్ ప్రొడక్షన్ డెస్టినేషన్గా హైదరాబాద్ మారిందని అన్నారు.
నగరంలోని హైటెక్స్ లో ఏషియన్ టెక్స్ టైల్స్ కాన్ఫరెన్స్ 2026 (ATEXCON)ను ప్రారంభించాను. ఈ సదస్సుకు విచ్చేసిన వాళ్లు మన అతిథులు మాత్రమే కాదు తెలంగాణ అభివృద్ధిలో, విజన్ లో భాగస్వాములుగా నేను భావిస్తున్నాను.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) April 3, 2026
తెలంగాణ DNA లోనే టెక్స్ టైల్ ఉందని చెప్పడానికి గర్విస్తున్నా. నిజాం…
అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉత్పత్తులు : చేనేతల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం పెద్దఎత్తున సహకరిస్తోందని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల చెప్పారు. చేనేతలకు తమ ప్రభుత్వం చేతినిండా పని కల్పిస్తోందని వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ స్థాయి ఉత్పత్తులను తెలంగాణ నేతన్నలు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారని ఐటీ, పరిశ్రమలశాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో గ్లోబల్ ఫ్యాషన్ కారిడార్లు నిర్మిస్తున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు.
తెలంగాణ రైజింగ్లో పారిశ్రామికవేత్తలు భాగస్వామ్యం కావాలి : తాము ప్రపంచస్థాయి ఫ్యాషన్ కారిడార్లు, సర్కూలర్ హబ్స్ను నిర్మిస్తున్నామని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు. ఎంత ఉత్పత్తి చేస్తామని అడగొద్దని ఎంత నాణ్యతతో వస్త్రాలు తయారు చేస్తామో చూడాలన్నారు. ఇక్కడ ఒక ఎకో సిస్టమ్ను నిర్మిస్తున్నామన్న ఆయన మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ అనేది కేవలం లేబుల్ మాత్రమే కాదు అది విశ్వసనీయతకు, నైతిక శ్రమకు భరోసా అని చెప్పారు. చేనేత పరిశ్రమ ఆత్మ దెబ్బతినకుండా తమ ఆర్థిక వ్యవస్థలను వృద్ధి చేసుకోగలమనే భరోసాకు అది ఒక ప్రతీక అని అన్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణే తమ ప్రభుత్వ తొలి ప్రాధాన్యతన్న సీఎం తెలంగాణ రైజింగ్లో పారిశ్రామికవేత్తలు భాగస్వామ్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. పెట్టుబడిదారులకు కావాల్సిన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు.
"మా డీఎన్ఏలోనే టెక్స్టైల్స్ ఉందని తెలంగాణ ప్రజలు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. పోచంపల్లి ఇక్కత్ నుంచి గద్వాల చీరల వరకు, వరంగల్ దురీస్ నుంచి నారాయణపేట చీరల వరకు ప్రసిద్ధి. టెక్స్టైల్స్ కేవలం పరిశ్రమే కాదు చేనేతలకు జీవితమది. 2047 నాటికి దక్షిణాసియా టెక్స్టైల్స్ క్యాపిటల్గా తెలంగాణను తీర్చిదిద్దుతాం. మా దగ్గర అత్యుత్తమ మానవ వనరులు ఉన్నాయి. మనందరం కలిసికట్టుగా ప్రపంచానికే గేమ్ ఛేంజర్గా నిలిచే సమగ్ర వస్త్ర పర్యావరణ వ్యవస్థను సృష్టించగలం" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
గ్రూప్-1పై దాఖలైన పిటిషన్లు కొట్టివేసిన సుప్రీంకోర్టు - తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఆహార కల్తీ నియంత్రణకు సరికొత్త వ్యవస్థను తీసుకొస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి