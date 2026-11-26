రాజ్యాంగంపై మోదీ ముఠా దాడిని తిప్పికొట్టేందుకే సంవిధాన్ రక్షా మార్చ్ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Samvidhan Rakshak March : బీజేపీ రాజ్యాంగంపై కుట్ర చేస్తోందని సంవిధాన్ రక్షామార్చ్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. మోదీ ముఠా దాడిని తిప్పికొట్టేందుకే ర్యాలీ నిర్వహించామని తెలిపారు.
Published : November 26, 2026 at 2:51 PM IST
మోదీ ముఠా రాజ్యాంగంపై చేస్తున్న దాడిని తిప్పికొట్టేందుకే సంవిధాన్ రక్షా ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. మోదీ ముఠా నుంచి రాజ్యాంగాన్ని రక్షించేందుకే తామందరం పనిచేస్తునట్లు తెలిపారు. రాజ్యాంగంపై కుట్ర జరుగుతోందని, ఆ దాడి నుంచి కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం మన అందరిపై ఉందన్నారు. అహింసతోనే యుద్ధం గెలవవచ్చని మహాత్మా గాంధీ నిరూపించారని సీఎం గుర్తు చేశారు. తాము పాలకులం కాదు, ప్రజాసేవకులమని అన్నారు. ప్రజలు నియమించుకునే ప్రజాసేవకులమని పునరుద్ఘాటించారు. నియంత పాలకులు ఉండలో? ప్రజల కోసం పోరాడే వారు ఉండాలో? ప్రజలే నిర్ణయించాలని అన్నారు.
అందరికీ సమాన అవకాశాలు కల్పించాలని గాంధీ, నెహ్రూ, పటేల్, అంబేడ్కర్లు రాజ్యాంగం అందించారని, కొందరు అధికారం శాశ్వతం చేసుకోవాలని రాజ్యాంగంపై దాడి చేస్తున్నారని బీజేపీని ఉద్దేశించి రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. దేశానికి స్వాతంత్య్రం సాధించాలని, సమాన అవకాశాలను అందించాలని 1885లో కాంగ్రెస్ ఏర్పడిందన్న ఆయన ఎందరో తమ ప్రాణ త్యాగాలతో స్వాతంత్ర్యాన్ని, రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించారని గుర్తు చేశారు.
ఇప్పుడు ఓట్ల తొలగింపు ద్వారా కుట్ర
బీజేపీ నాయకులు గతంలో పేదలు, మహిళలకు ఓటు హక్కు వద్దని వాదించారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అంబేడ్కర్ మాత్రం అందరికీ ఓటు హక్కు కల్పించారని గుర్తు చేశారు. కుల, మత బేధాలు, తప్పుడు హామీలతో రెండో సారి, మూడోసారి అధికారంలోకి మోదీ వచ్చారని ఇప్పుడు ఓట్ల తొలగింపు ద్వారా నాలుగోసారి అధికారంలోకి రావాలని చూస్తున్నారని మండిపడ్డారు. మోదీ, అమిత్ షా, అదానీ, అంబానీ దుష్ట చతుష్టయం కలిసి దేశంపై కుట్ర పన్నుతున్నారని ఆరోపించారు. ఇప్పటికే దళితులు, గిరిజనులు, మహిళలు, మైనార్టీలకు చెందిన 13 కోట్ల ఓట్లు తొలగించారన్న సీఎం మరో 7 కోట్ల ఓట్ల తొలగింపునకు బీజేపీ ప్రయత్నిస్తుందన్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో 90 ఎమ్మెల్యే, 15 ఎంపీ సీట్లను గెలిపించాలన్నారు.
"మోదీ ముఠా రాజ్యాంగంపై చేస్తున్న దాడిని మనం తిప్పికొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ దేశానికి స్వాతంత్య్రాన్ని అందించడానికి ఎందరో వీరులు ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు. 1885లోనే భారత దేశానికి స్వేచ్ఛను అందించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పడింది. రాజ్యాంగాన్ని తయారుచేసే క్రమంలో ఓటు హక్కు అంశం చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఓటు హక్కు అనేది పెత్తందారులకు, కొద్ది మంది శ్రీమంతులకే ఉండాలని ఆనాడు బీజేపీ అధినాయకత్వం వాదించింది. ఆ దశలోనే డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేడ్కర్ పేదలకు, సామాన్యులకు అందరికీ ఓటు హక్కు కల్పిస్తూ, ఇదే నా జాతికి ఇచ్చే గౌరవం అని చెప్పారు" -రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
అంతకుముందు ట్యాంక్బండ్ వద్ద ఉన్న అంబేడ్కర్ విగ్రహం నుంచి నెక్లెస్ రోడ్డు ఇందిరా గాంధీ విగ్రహం వరకు సంవిధాన రక్షామార్చ్లో భాగంగా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలతో పాటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేశారు. టీపీసీ చీఫ్, పలువురు మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మేల్యేలు పాల్గొన్నారు.
జేబు సంస్థలుగా వాడుకుంటున్నారు
బీజేపీ ఎన్ని కౌంటర్ ర్యాలీలు చేసినా ప్రజలు కాంగ్రెస్ వెంటే ఉంటారని టీపీసీసీ మహేశ్కుమార్ గౌడ్ స్పష్టం చేశారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపడుతున్న ర్యాలీలకు ప్రజల నుంచి వస్తున్న ఆదరణ చూసి ఓర్వలేకే బీజేపీ కౌంటర్ ర్యాలీలు నిర్వహిస్తోందని కరీంనగర్లో నితిన్ నబీన్ చేసిన యాత్రనుద్దేశించి విమర్శించారు. మోదీ పాలనలో రాజ్యాంగ వ్యవస్థలు నిర్వీర్యమవుతున్నాయని ఆరోపించిన ఆయన సీబీఐ, ఈడీతో పాటు ఎన్నికల కమిషన్ను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం తన జేబు సంస్థలుగా మార్చుకుందని విమర్శించారు. ఎన్నికల కమిషన్ను అడ్డం పెట్టుకుని ఓట్ల తొలగింపునకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పాల్పడుతోందని ఆరోపించారు.
రాజ్యాంగం కోసం పోరాడుతాం
భారత రాజ్యాంగంలో మత స్వేచ్ఛను కూడా పొందపరిచారని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క గుర్తుచేశారు. నాడు న్యాయశాఖ మంత్రి పదవికి కూడా అంబేడ్కర్ రాజీనామా చేశారని అన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ కుట్ర చేస్తోందని మండిపడ్డారు. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాడుతోందని స్పష్టం చేశారు.
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