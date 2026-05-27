తెలంగాణలో పెన్షన్​దారులకు గుడ్​న్యూస్ - నేరుగా మీ బ్యాంకు ఖాతాలోకే నగదు

ఆసరా పెన్షన్లను నేరుగా లబ్దిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ - కొత్త పెన్షన్ల మంజూరులో ఒంటరి మహిళలకు ప్రాధాన్యం - పంచాయతీ సిబ్బందికి ఒకటో తేదీన జీతాలు - సమీక్షలో సీఎం రేవంత్‌ ఆదేశాలు

Published : May 27, 2026 at 7:45 AM IST

CM Revanth Reddy on Pension Distribution Process : తెలంగాణలో ఆసరా పెన్షన్లను నేరుగా లబ్దిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొత్తగా మంజూరు చేసే పెన్షన్లలో ఒంటరి మహిళలకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు. మంగళవారం మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి సంస్థలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.

తెలంగాణలోని గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. రాష్ట్రంలోని పంచాయతీల్లో 50 వేల మంది సిబ్బందికి ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీనే జీతాలు ఇవ్వాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. వీరితోపాటు శాశ్వత, ఒప్పంద, పొరుగు సేవలు అనే తేడా లేకుండా ప్రభుత్వంలోని అన్ని శాఖల పరిధిలోని ఉద్యోగులకు 1వ తేదీన ఒకేసారి జీతాలందేలా చూడాలని సూచించారు. ఒక్కరోజు ఆలస్యమైనా ఏమాత్రం ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

ట్రెజరీలో కాకుండా బ్యాంకు ఖాతాలో : ప్రతీ నెల కచ్చితంగా ఒకటో తేదీనే జీతాలు చెల్లించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం నుంచి నెలకు రూ. 50 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టంచేశారు. పంచాయతీల సొంత ఆదాయాన్ని ట్రెజరీ ఖాతాలో కాకుండా బ్యాంకులో జమ చేసేలా చట్ట సవరణ చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. నెలనెలా ఐఏఎస్​ అధికారులకు సరైన సమయానికి జీతాలు అందినట్లే గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బందికి కూడా సాలరీలు అందాలని స్పష్టం చేశారు. పంచాయతీ సిబ్బందికి జీతాలు చెల్లించడానికి ప్రభుత్వం నుంచి ప్రతినెలా రూ. 50 కోట్లు ప్రత్యేకంగా నిధులు మంజూరు చేస్తామని సీఎం చెప్పారు.

పంచాయతీల సొంత ఆదాయంపై స్వతంత్రతను నిర్వీర్యం చేస్తూ గత ప్రభుత్వం తొలగించిన నిబంధనను పునరుద్ధరించేందుకు వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు. సొంత రాబడిని ట్రెజరీ ఖాతాలో కాకుండా బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేసేలా సవరణ చేయాలని తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ చట్టం, 2018 లోని సెక్షన్ 70 (3) సవరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లోకే నేరుగా : పెన్షన్ల పంపిణీ విధానంపై ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలిచ్చారు. పోస్టల్ శాఖ ద్వారా అందజేస్తున్న ప్రస్తుత పెన్షన్ల పంపిణీ విధానాన్ని మార్చి నేరుగా లబ్దిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయాలని చెప్పారు. పెన్షన్లు అర్హులకు మాత్రమే అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఓటర్ గుర్తింపు కార్డు, ఆధార్, సామాజిక, ఆర్థిక సర్వే డేటా ఆధారంగా పెన్షన్లను క్రమబద్ధీకరించాలని సూచించారు. ఈ సమావేశంలో పంచాయతీరాజ్‌, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖల మంత్రి సీతక్క, రాజ్యసభ ఎంపీ వేం నరేందర్‌రెడ్డి, కమిషనర్‌ దివ్యా దేవరాజన్, ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి దానకిశోర్, సీఎంవో సెక్రటరీ మాణిక్‌రాజ్‌లు పాల్గొన్నారు.

