పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులు త్వరగా పూర్తి చేయండి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భేటీ - సాగునీటి ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై సమీక్షా సమావేశం - పెండింగ్ బిల్లులను క్లియర్ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని హామీ

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 1:47 PM IST

CM Revanth Reddy Review on Palamuru Ranga Reddy Lift Irrigation Project : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలతో భేటీ అయ్యారు. ఆ జిల్లా సాగునీటి ప్రాజెక్టు పనుల పురోగతిపై ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

సీఎం కీలక ఆదేశాలు :

• పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులను యుద్ధ ప్రాతిపదికన పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు

• జిల్లాలో పెండింగ్‌లో ఉన్న ఇతర సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు భూసేకరణను వేగంగా పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు

• భూసేకరణ నిధుల విడుదలలో ఎలాంటి జాప్యం ఉండదని, చెల్లింపులను తక్షణమే పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు

• జిల్లాలోని సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన పెండింగ్ బిల్లులను క్లియర్ చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని తెలిపారు

• అధికారులతో కలిసి ప్రాజెక్టుల పురోగతిని క్రమం తప్పకుండా సమీక్షించాలని, పనుల అమలును నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని జిల్లా మంత్రులను కోరారు.

ఈ సమావేశానికి మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, ప్రభుత్వ విప్ యెన్నం శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యేలు కసిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి, మధుసూదన్ రెడ్డి, మేఘారెడ్డి, రాకేష్ రెడ్డి, వంశీ కృష్ణ, వీర్లపల్లి శంకర్, బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి, ముఖ్య కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు హాజరయ్యారు.

