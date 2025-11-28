దిల్లీకి నోయిడా ఎలాగో తెలంగాణకు కొడంగల్ అలాగే - 16 నెలల్లో ఎడ్యుకేషనల్హబ్గా
ముఖచిత్రం మారుతోన్న కొడంగల్ - అభివృద్ధిపథంలో దూసుకెళ్లే దిశగా సీఎం ఇలాకా - 16 నెలల్లో విద్యాహబ్ను కొలువుదీర్చేందుకు కృషి రేవంత్ రెడ్డి కృషి
Published : November 28, 2025 at 10:33 PM IST
Kodangal Will Be Noida Of Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సరిహద్దుగా ఉన్న వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గం ముఖచిత్రం క్రమంగా మారుతోంది. మొన్నటివరకు సాగునీరు లేక రైతులు, ఉపాధి లభించక యువత దుబాయి, మస్కట్ వంటి విదేశాలతో పాటు ముంబయి నగరాలకు సైతం వలస వెళ్లేవారు. వెనకబడిన ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు అభివృద్ధి పథంలో దూసుకెళ్లనుంది. ఇప్పటికే ఈ దిశగా కార్యచరణ అమలు చేస్తున్నారు. అవేంటో ఒకసారి మనమూ తెలుసుకుందాం. పదండి.
వ్యవసాయ కళాశాలను కొడంగల్ మండలంలోని అప్పాయిపల్లి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్లో కొనసాగుతుంది. త్వరలోనే ఈ వ్యవసాయ కళాశాలను కొడంగల్కు తరలించనున్నారు. సిమెంట్ కర్మాగారం టేకులకోడ్ వద్ద ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన దశలో ఉంది.
కొడంగల్ - నారాయణపేట ఎత్తిపోతల పథకాన్ని శరవేగంగా ఏడాదిన్నరలోపు పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ పథకం ద్వారా కొడంగల్ నియోజకవర్గానికి సాగునీరు అందించే ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. దీని కోసం రూ.4500 కోట్ల ఖర్చు కానుంది. ప్రస్తుతం టెండర్లు పూర్తయ్యాయి. కొడంగల్లో భూసేకరణ చేపట్టాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే 210కి పైగా గ్రామాలు సస్యశ్యామలం అవుతాయి.
రైల్వే లైను : వికారాబాద్ జిల్లా కేంద్రం నుంచి నుంచి కృష్ణా వరకు 120 కిలో మీటర్ల దూరం ఉంది.
ప్రస్తుత పరిస్థితి : భూసేకరణ కోసం రూ.500 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వికారాబాద్ నుంచి నస్కల్, పరిగి, కొడంగల్, టేకులకోడ్, మీదుగా కృష్ణా వరకు ఈ మార్గం వెళ్తుంది. నియోజకవర్గంలో 40 కిలో మీటర్ల మేర రైల్వే లైన్ ఉంటుంది.
"దిల్లీకి నోయిడా ఎలాగో తెలంగాణకు కొడంగల్ అలాగే తయారవుతుంది. లగచర్ల పారిశ్రామిక వాడను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతాం. 2034 వరకు కొడంగల్ను రాష్ట్రానికే మోడల్గా మారుస్తాం. 16 నెలల్లో విద్యాహబ్ను కొలువుదీర్చేందుకు కృషి చేస్తాం" ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి (కొడంగల్ సభలో..)
ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్ : లగచర్ల నుంచి పోలేపల్లి వరకు (దుద్యాల) ఉండనుంది. ఇందులో భాగంగా సోనీ, రిలయన్స్, కైటెక్స్ వస్త్ర పరిశ్రమలు ఏర్పాటు కానున్నాయి. దీని ద్వారా ప్రత్యక్షంగా 20 వేల మందికి ఉపాధి లభించనుంది.
రవాణా సదుపాయాలు : 100 కిలో మీటర్ల మేర శంషాబాద్ నుంచి తోగాపూర్ (కోస్గి) వరకు ఉంటుంది. పారిశ్రామికవాడకు ఉపయోగపడేలా ప్రత్యేకంగా ఆరు వరుసల గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్డును నిర్మించనున్నారు. హకీంపేట (దుద్యాల) ఎడ్యుకేషన్ హబ్గా మారనుంది. దీనికోసం 228.54 ఎకరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేటాయించనుంది. రూ.800 కోట్ల ఖర్చు చేయనున్నారు. ఏడాదిన్నర లోపు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ఏమేం ఉంటాయి.. ఎంతెంత కేటాయించారు (ఎకరాల్లో)
- సమీకృత గురుకులం: 20
- సైనిక్ పాఠశాల: 11.69
- ఇంజినీరింగ్ కళాశాల: 7.19
- వైద్య కళాశాల: 15.49
- పశువైద్య కళాశాల: 27.19
- క్రికెట్ మైదానం: 12.11
- ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్: 3.4
రూ.18,035.15 కోట్లతో పనులు : కొడంగల్ నియోజకవర్గ రూపురేఖలు మార్చేందుక తలపెట్టిన వివిధ అభివృద్ధి పనులకు భారీగా రూ.18,035.15 కోట్లు వెచ్చిస్తున్నారు. వీటిలో ఆయా నిర్మాణాలకు సంబంధించి అంచనాలకు అనుగుణంగా నిధులను అధికారులు కేటాయించారు. కొడంగల్ ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన రేవంత్రెడ్డి సీఎంగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. నియోజకవర్గ అభివృద్ధే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకొని కొడంగల్ ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సంస్థ (కడా)ను ఏర్పాటు చేసి నోడల్ అధికారిగా ఐఏఎస్ను నియమించారు.
తెలంగాణలో 78 యంగ్ ఇండియా గురుకులాలు - ఆమోదం తెలిపిన మంత్రివర్గం
తెలంగాణను దేశ క్రీడా రంగానికి కేంద్ర బిందువుగా తీర్చిదిద్దాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - CM Revanth On Sports University