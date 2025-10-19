ETV Bharat / state

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీకి 21 ఏళ్లకు పోటీ చేసే విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి - రాజీవ్‌గాంధీ సద్భావన యాత్ర సంస్మరణ సభలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

CM Revanth Reddy on Contest age of MLA : దేశంలో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా పోటీ చేయాలంటే అర్హత వయసు 25 ఏళ్లుగా ఉందని, ప్రస్తుతం 21 ఏళ్లకే ఐఏఎస్‌, ఐపీఎస్‌లు తయారై దేశాన్ని నడిపిస్తున్నారని సీఎం రేవంత్​ అన్నారు. అలాంటప్పుడు 21 ఏళ్లకే ఎమ్మెల్యేగా ఎందుకు పోటీ చేయకూడదని ప్రశ్నించారు. రాజీవ్‌గాంధీ హయాంలో ఓటుహక్కును 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్లకు తగ్గించారని గుర్తు చేశారు.

ఓటుహక్కు 21 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు ఎన్నికల్లో పోటీకి 25 ఏళ్లుగా ఉందని, ఓటుహక్కు 18 ఏళ్లుగా మారినప్పుడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీకి 21 ఏళ్లకు పోటీ చేసే విధంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలని రేవంత్​ రెడ్డి అన్నారు. చార్మినార్ వద్ద రాజీవ్‌గాంధీ సద్భావన యాత్ర సంస్మరణ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు పొంగులేటి, ఉత్తమ్ కుమార్​ రెడ్డి, టీపీసీసీ మహేశ్‌కుమార్, మల్లు రవి, హనుమంతరావు పాల్గొన్నారు.

21 ఏళ్లకే ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసేలా రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి (ETV)

ఎమ్మెల్యేగా 21 ఏళ్లకే పోటీ చేసేలా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తీర్మానం ఆమోదింపజేస్తామని సీఎం రేవంత్​ వెల్లడించారు. సీడబ్ల్యూసీ సభ్యుడిగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీలోనూ సవరణ అమలు చేయాలని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీలోనూ మార్పులకు కృషిచేయాలని సల్మాన్‌ ఖుర్షీద్‌ కోరుతున్నట్లు తెలిపారు. దేశాన్ని నడిపేందుకు యువకులకు అవకాశం ఇవ్వాలని, 21 ఏళ్లకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ కోసం సల్మాన్‌ ఖుర్షీద్‌ బాధ్యత తీసుకోవాలని కోరారు

"తమపై పోరాడిన గాంధీని బ్రిటీషర్లు ఏమీ చేయలేకపోయారు. స్వాతంత్య్రం వచ్చాక మతతత్వ వాదులు గాంధీని పొట్టనపెట్టుకున్నారు. గాంధీని హత్య చేసిన వారు బ్రిటీషర్ల కంటే ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులు. రాజీవ్‌గాంధీ హయాంలో ఓటుహక్కును 21 నుంచి 18 ఏళ్లకు తగ్గించారు. అదే విధంగా ఎమ్మెల్యేల అర్హత వయసు 21 ఏళ్లకు కుదించాలి" -రేవంత్​ రెడ్డి, సీఎం

గాంధీ కుటుంబం స్ఫూర్తినిచ్చింది : సల్మాన్ ఖుర్షీద్‌కు రాజీవ్‌గాంధీ సద్భావన అవార్డును సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రదానం చేశారు. గత 35 ఏళ్లుగా రాజీవ్‌గాంధీ సద్భావన యాత్ర జరుగుతోందని, గాంధీ భారతదేశానికి పర్యాయపదం అని తెలిపారు. భారత్‌లో అన్ని మతాల సహజీవనం స్ఫూర్తినిస్తుందన్న సీఎం గాంధీ కుటుంబం కూడా దేశానికి అదే విధంగా స్ఫూర్తి నిచ్చిందని పేర్కొన్నారు.

బ్రిటీషర్లపై పోరాడిన మహాత్మాగాంధీని వారు ఏమీ చేయలేకపోయారని, స్వాతంత్య్రం వచ్చిన కొద్ది నెలల్లోనే మతతత్వ వాదులు గాంధీని పొట్టనపెట్టుకున్నారని మండిపడ్డారు. గాంధీని హత్య చేసిన వారు బ్రిటీషర్ల కంటే ప్రమాదకరమైన వ్యక్తులన్న రేవంత్ దేశ సమగ్రత, సమైక్యత కాపాడడానికి ఇందిరాగాంధీ అసువులు బాసారని గుర్తు చేశారు.

మతసామరస్యం దెబ్బతిన్నప్పుడు : ఇందిరాగాంధీ వారసత్వం, త్యాగాలను రాజీవ్‌గాంధీ పుణికిపుచ్చుకున్నారని, దేశ సమగ్రతను కాపాడేందుకు ఆయన ఎంతో కృషిచేశారని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి చెప్పారు. మతసామరస్యం దెబ్బతీసి దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసేటపుడు రాజీవ్​గాంధీ సద్భావన యాత్ర చేశారన్నారు. దేశ సమగ్రత కాపాడడానికి గాంధీ, ఇందిరాగాంధీ, రాజీవ్‌గాంధీ ప్రాణాలర్పించారని గుర్తుచేశారు.

యాదవుల సహకారం కావాలి : అనంతరం ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో జరుగుతున్న సదర్​ ఉత్సవాలకు సీఎం రేవంత్​ హాజరయ్యారు. గతంలో సదర్‌ ఉత్సవాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించలేదని, కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సదర్‌ ఉత్సవాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించామన్నారు. సదర్‌ ఉత్సవానికి ప్రభుత్వం తరఫున నిధులు కేటాయిస్తున్నట్లు తెలిపిన సీఎం కాంగ్రెస్‌ హయాంలో యాదవులకు రాజకీయ అవకాశాలు కల్పించామని చెప్పారు. యాదవ సామాజిక వర్గానికి మరిన్ని అవకాశాల కోసం పార్టీ పెద్దల దృష్టికి తీసుకువెళ్తామని, అభివృద్ధి, సంక్షేమం, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో సముచితస్థానం కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి యాదవుల సహకారం కావాలని కోరారు.

