తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్పై మహారాష్ట్రతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపండి - రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం
CM Revanth Reddy Review on Tummidihetti : తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్పై అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. మహారాష్ట్రలో ముంపు భూములకు పరిహారం చెల్లించడానికి సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు.
తుమ్మిడిహట్టిపై అధికారులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష (ETV Bharat)
Published : November 3, 2026 at 5:41 PM IST
తుమ్మిడిహట్టి బ్యారేజ్పై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరపాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. తుమ్మిడిహట్టిపై అధికారులతో రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. ముంపునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలతో సిద్ధంగా ఉండాలన్న సీఎం ఒప్పందాలు, ఇతర అంశాల పత్రాలు మహారాష్ట్రకు అందించాలని స్పష్టం చేశారు.
మహారాష్ట్రలో ముంపు భూములకు పరిహారం చెల్లించడానికి సిద్ధమని, భూముల ముంపుపై ఆ రాష్ట్రం సర్వే చేయిస్తే అభ్యంతరం లేదని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. మహారాష్ట్ర అధికారులకు కావాల్సిన సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు అందించాలని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.