ఫ్యూచర్ సిటీలోని అటవీ భూములను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చి దిద్దాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో పర్యాటకశాఖపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష - ఫ్యూచర్ సిటీలోని అటవీ భూములను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దాలని, ట్రాఫిక్ మళ్లించి బ్రిడ్జిలపై పర్యాటకుల కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు
Published : July 6, 2026 at 3:05 PM IST
CM Revanth Reddy Reviews Tourism Sector : తారామతి బారామతిని పర్యాటక ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దుర్గంచెరువును పూర్తిస్థాయి పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో పర్యాటకశాఖపై సీఎం సమీక్షించారు.
ఎకో టూరిజంగా అభివృద్ధి చేయాలి : మంజీరా, దిల్కుషా గెస్ట్హౌస్లను ఆధునీకరించాలని సీఎం తెలిపారు. టూరిజం హబ్ డెవలప్మెంట్ పథకం కింద వికారాబాద్ను అభివృద్ధి చేయాలని, వికారాబాద్లో వీరభద్రస్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని పేర్కొన్నారు. వీరభద్రస్వామి ఆలయానికి యాదగిరిగుట్ట తరహాలో కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని, క్యూర్ పరిధిలోని అటవీశాఖ భూములను ఎకో టూరిజంగా అభివృద్ధి చేయాలని, గుర్రంగూడ ఎకో పార్క్ తరహాలో నగరంలో మరిన్ని పార్కులు తీర్చిదిద్దాలని అదేశించారు.
బ్రిడ్జిలపై పర్యాటకుల కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలి : ఫ్యూచర్ సిటీలోని అటవీ భూములను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దాలన్న సీఎం అర్బన్ ఫారెస్ట్ ప్రాజెక్టుల కోసం స్పెషల్ ఆఫీసర్లను నియమించాలని తెలిపారు. పురానాపూల్, హెరిటేజ్ బ్రిడ్జిలను పర్యాటక ప్రాంతాలుగా తీర్చిదిద్దాలని, ట్రాఫిక్ మళ్లించి బ్రిడ్జిలపై పర్యాటకుల కోసం ఏర్పాట్లు చేయాలని, డిసెంబరు లో నిర్వహించే గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్కు కసరత్తు ప్రారంభించాలని వివరించారు.
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