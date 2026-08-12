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సుందిళ్ల, అన్నారం, మేడిగడ్డ విషయంలో ఎన్‌డీఎస్‌ఏ సూచనలు పాటించాలి: సీఎం

ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలో నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష - సమీక్షకు హాజరైన మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు - ప్రతీ ధాన్యం గింజ‌కు సంబంధించిన బ‌కాయి వ‌సూలు చేయాల్సిందేన‌ని స్పష్టం

CM Revanth Reddy Reviews the Irrigation Department
CM Revanth Reddy Reviews the Irrigation Department (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : August 12, 2026 at 7:20 PM IST

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CM Revanth Reddy Reviews the Irrigation Department : గోదావ‌రి జలాల‌ను గ‌రిష్ట స్థాయిలో వినియోగించుకోవాల‌ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. ఎల్లంప‌ల్లితో పాటు దేవాదుల‌, సీతారామ ప్రాజెక్టుల‌ నుంచి సాధ్యమైనంత మేర‌కు నీటిని ఎత్తిపోయాలన్నారు. ఎంసీఆర్‌హెచ్ఆర్‌డీలోని బోధి పెవెలియన్‌లో నీటిపారుదల, పౌరసరఫరాల శాఖలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు.

ప్రాజెక్టుల్లో నీరు నింపే అవ‌కాశం : ఎన్డీఎస్ఏ సూచ‌న‌ల మేర‌కే సుందరిళ్ల, అన్నారం, మేడిగ‌డ్డ బ్యారేజీల్లో నీరు నిల్వ చేయ‌డం లేద‌న్నారు. మేడిగడ్డతో పాటు సుందిళ్ల బ్యారేజీలోనూ అనేక లోపాలు ఉన్నట్లు తేలింద‌ని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పగా, మూడు బ్యారేజీల విష‌యంలో ఎన్డీఎస్ఏను సంప్రదించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. దేవాదుల నుంచి గ‌తంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా 9 పంపుల‌తో ఎత్తిపోత‌లు చేప‌ట్టామ‌ని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి తెలిపారు. దేవాదుల‌, సీతారామ‌ ప్రాజెక్టుల నుంచి ఎత్తిపోత‌ల‌కు సంబంధించి చిన్న చిన్న సమస్యలుంటే వాటి ప‌రిష్కారంపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు.

ప‌లు ప్రాజెక్టుల కింద ఒకట్రెండు గ్రామాల్లోని కొన్ని వ్యవసాయ భూముల‌కు పెండింగులో ఉన్న ప‌రిహారం వెంటనే చెల్లించేలా కార్యాచ‌ర‌ణ రూపొందించాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు. నీటి పారుద‌ల‌, రెవెన్యూ అధికారులు క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటించి ముంపు గ్రామాలు, ప‌రిహారం, పున‌రావాసానికి సంబంధించి వాస్తవ నివేదిక రూపొందించాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు. తక్షణ ప్రభావం పడే గ్రామాలకు వెంట‌నే ప‌రిహారం చెల్లించాల‌ని సీఎం సూచించారు. ఈ పనులు పూర్తయితే బ‌స్వాపూర్‌, గౌర‌వెల్లి ప్రాజెక్టుల్లో నీరు నింపే అవ‌కాశం ఉంటుంద‌ని సీఎం తెలిపారు. గ‌ట్టు, గూడెందొడ్డి ఎత్తిపోత‌ల సామ‌ర్థ్యం పెంపున‌కు సంబంధించి స‌మ‌గ్ర అధ్యయనం చేయాల‌ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారుల‌ను ఆదేశించారు. గూడెందొడ్డి పంప్డ్‌ స్టోరేజీ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి కన్సల్టెంట్‌ను నియ‌మించాల‌ని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.

"నీటిపారుదల శాఖపై నిర్వహించిన సమీక్షలో పాల్గొని ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై అధికారులతో చర్చించాను. పెండింగ్ పనులను వేగవంతం చేయడంతో పాటు, నీటి లభ్యత, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా చేపట్టాల్సిన చర్యలపై సమీక్షించాను. రైతులకు సాగునీరు అందేలా, ప్రతి ఎకరాకు నీటి భరోసా కల్పించే దిశగా సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులకు సూచించాను. తెలంగాణ రైతాంగానికి సాగునీటి భద్రత కల్పిస్తూ, రాష్ట్ర వ్యవసాయ రంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే ప్రజా ప్రభుత్వ లక్ష్యం" - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ట్వీట్​

ఉద్దేశ‌పూర్వకంగా ఎగ‌వేస్తే చర్యలు తీసుకుంటాం : మిల్లర్ల నుంచి ధాన్యం బకాయిలు వసూలు చేయాల్సిందేనని రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు. ధాన్యం బకాయిల విలువకు సమానమైన సొమ్ము వసూలు చేయాలని అధికారులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు. వ్యాపార దృక్పథంతో మిల్లులు న‌డిపే వారితో సానుకూలంగా ఉంటామ‌ని, ఉద్దేశ‌పూర్వకంగా ఎగ‌వేస్తే వారి పట్ల క‌ఠినంగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తామ‌ని సీఎం హెచ్చరించారు.

గ‌త ప్రభుత్వం వేల కోట్ల రూపాయల బ‌కాయిల‌కు అవ‌కాశం ఇచ్చి, తిరిగి ఆ త‌ప్పును త‌మ ప్రభుత్వానికి అంట‌గ‌ట్టే ప్రయత్నం చేస్తోంద‌ని సీఎం మండిపడ్డారు. ఇప్పటికే బ‌కాయిల వ‌సూలులో కొంత పురోగ‌తి ఉంద‌న్న సీఎం, ప్రతీ ధాన్యం గింజ‌కు సంబంధించిన బ‌కాయి వ‌సూలు చేయాల్సిందేన‌న్నారు. బ‌కాయిల వ‌సూలు కోసం విధివిధానాలు రూపొందించాల‌ని అధికారుల‌ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. విధివిధానాలపై మంత్రివ‌ర్గ ఉపసంఘం చర్చించి ప్రభుత్వానికి నివేదిక సమర్పించాలన్నారు.

మహిళా సంఘాలకు గోదాములు : మిల్లింగ్ బాధ్యతలను మ‌హిళా సంఘాల‌కు అప్పగిస్తామని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రతీ సీజ‌న్‌లో ధాన్యం నిల్వకు ఇబ్బందులు ఎదుర‌వుతున్నందున ఇప్పటి నుంచే త‌గిన కార్యాచ‌ర‌ణ రూపొందించాల‌ని అధికారుల‌కు సూచించారు. ధాన్యం దిగుబడి ఎక్కువగా వ‌చ్చే న‌ల్గొండ‌, సూర్యాపేట‌, నిజామాబాద్‌, పెద్దపల్లి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో సైలో బ్యాగ్ నిర్మాణాల‌ను పైలెట్ ప్రాజెక్టు కింద చేప‌ట్టాల‌ని ఆదేశించారు. స్వయం స‌హాయక‌ సంఘాలకు సైలో బ్యాగ్ నిర్మాణాల‌ కోసం నియోజ‌క‌వ‌ర్గానికి 50 నుంచి 100 ఎక‌రాల భూమిని కేటాయిస్తామ‌ని సీఎం తెలిపారు. దీనిపై రెవెన్యూ, పౌర‌స‌ర‌ఫ‌రాలు, మ‌హిళా సంక్షేమ శాఖ‌ల మంత్రులతో స‌మావేశం ఏర్పాటు చేస్తామ‌న్నారు. మార్కెట్‌లో ఉన్న గోడౌన్‌లను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకోవాలని సీఎం సూచించారు. మహిళ సంఘాలకు గోదాములు నిర్మించాలన్న సీఎం, పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 5 నియోజకవర్గాల్లో మహిళా సంఘాలకు గోదాములు నిర్మించాలన్నారు.

వీబీ జీ రామ్​జీలో ఫ్లాట్‌పాంల నిర్మాణానికి అవ‌కాశం ఉన్నందున‌, విశాల‌మైన ఫ్లాట్‌పాంలు నిర్మించి జర్మన్ టెంట్లతో ధాన్యం నిల్వ చేసే అవ‌కాశాల‌ను ప‌రిశీలించాల‌ని సీఎం సూచించారు. మండ‌ల‌, గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న ప్రైవేటు గోదాములు, ధాన్యం నిల్వకు ఉపయోగప‌డే క‌ల్యాణ మండ‌పాలు, పాత థియేట‌ర్లు, ఇత‌ర షెడ్లను ముందుగానే గుర్తించి ధాన్యం నిల్వకు లీజుకు తీసుకోవాల‌ని సీఎం సూచించారు. సమీక్షలో మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు శేషాద్రి, స్టీఫెన్ రవీంద్ర, రైస్ మిల్లర్ల సంఘం ప్రతినిధి తూడి దేవేంద‌ర్ రెడ్డి త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులన్నీ నిండాకే సాగునీటి సరఫరాపై నిర్ణయం!

Last Updated : August 12, 2026 at 7:20 PM IST

TAGGED:

నీటిపారుదల శాఖపై రేవంత్‌ సమీక్ష
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REVANTH ON CIVIL SUPPLIES
REVANTH ON IRRIGATION DEPARTMENT

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