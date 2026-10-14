విద్యుత్, తాగునీటి సమస్యలు తీవ్రం కాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Review On El Nino Impact : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం, కరవు పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించారు. జిల్లాలవారీగా వర్షాభావ పరిస్థితులను సీఎంకు అధికారులు వివరించారు.
Published : October 14, 2026 at 9:21 PM IST
CM Revanth Reddy Review On El Nino Impact : విద్యుత్, తాగునీటి సమస్యలు తీవ్రం కాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తాగునీటి సరఫరా సజావుగా సాగేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాలని అదికారులను ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎల్నినో ప్రభావం, కరవు పరిస్థితులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించారు. ఎంపీ వేం నరేందర్ రెడ్డి, సీఎస్ సంజయ్ జాజు, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. జిల్లాలవారీగా వర్షాభావ పరిస్థితులను సీఎంకు అధికారులు వివరించారు.
క్యూర్ పరిధిలో నిర్మాణ రంగానికి ఎస్టీపీలు శుద్ధి చేసిన నీరు వాడాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. పశుగ్రాసానికి ఇబ్బందులు రాకుండా చూడాలని, ఎల్నినో విపత్తుపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ప్రతి మండలంలో గ్రూప్-1, 2 అధికారులకు పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు అప్పగించాలని, మండలాల్లో పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు సీఎస్కు అందించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.