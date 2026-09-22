ETV Bharat / state

తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకలుగా విమానాశ్రయాలు ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనుల పురోగతిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించారు. దిల్లీ తెలంగాణ భ‌వ‌న్ నిర్మాణ డిజైన్లు పరిశీలించారు.

CM Revanth Reddy
వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనుల పురోగతిపై సీఎం సమీక్ష (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2026 at 9:29 PM IST

|

Updated : September 22, 2026 at 9:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy On Warangal And Adilabad Airport Works : వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనుల పురోగతిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకలుగా విమానాశ్రయాలు ఉండాలని, కాక‌తీయ క‌ళాతోర‌ణం, పిల్లలమర్రి, రామ‌ప్ప ఆల‌యం ప్రతిబింబించేలా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు. భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించారు. దిల్లీ తెలంగాణ భ‌వ‌న్ నిర్మాణ డిజైన్లు పరిశీలించారు.

Last Updated : September 22, 2026 at 9:39 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY
ADILABAD AIRPORT WORKS
WARANGAL AIRPORT WORKS
ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనులు
REVANTH REDDY ON WARANGAL AIRPORT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.