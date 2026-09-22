తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకలుగా విమానాశ్రయాలు ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనుల పురోగతిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించారు. దిల్లీ తెలంగాణ భవన్ నిర్మాణ డిజైన్లు పరిశీలించారు.
వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనుల పురోగతిపై సీఎం సమీక్ష (ETV Bharat)
Published : September 22, 2026 at 9:29 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 9:39 PM IST
CM Revanth Reddy On Warangal And Adilabad Airport Works : వరంగల్, ఆదిలాబాద్ విమానాశ్రయ పనుల పురోగతిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. తెలంగాణ సంస్కృతికి ప్రతీకలుగా విమానాశ్రయాలు ఉండాలని, కాకతీయ కళాతోరణం, పిల్లలమర్రి, రామప్ప ఆలయం ప్రతిబింబించేలా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు. భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలని ఆదేశించారు. దిల్లీ తెలంగాణ భవన్ నిర్మాణ డిజైన్లు పరిశీలించారు.
Last Updated : September 22, 2026 at 9:39 PM IST