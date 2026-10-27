'గ్లోబల్ సమ్మిట్'తో ప్రపంచ స్థాయికి తెలంగాణ ప్రతిష్ఠ - అతిథులకు ఏలోటూ రాకూడదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy on Global Summit 2026 : గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహణతో తెలంగాణ ప్రతిష్ఠ ప్రపంచ స్థాయిలో మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
Published : October 27, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 7:23 AM IST
CM Revanth Reddy on Global Summit 2026 : గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహణతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రతిష్ఠ ప్రపంచస్థాయిలో పెరిగే అవకాశం ఉందన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, గురువారం దిల్లీలో జరగనున్న కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని తెలిపారు. సీఈవోలు, ప్రతినిధులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టాలని, మన విజయాలను అతిథులకు చాటిచెప్పేలా హైదరాబాద్ ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్ల పురోగతిపై రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం సమీక్షించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్, పెట్టుబడిదారులు, వ్యాపారవేత్తలతో సమావేశాలపై, రక్షా ఎక్స్ పో, ఇండియా జాయ్ ఈవెంట్లపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. టెక్నాలజీ, ఫార్మా, ఏరోస్పేస్, క్లైమేట్ ఛేంజ్, ఏఐ రంగాల్లో గొప్ప విజయాలు సాధించిన ప్రముఖులను ఆహ్వానించాలన్నారు.
రాష్ట్ర సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా డిజైన్లు ఉండాలి
హైదరాబాద్లో పలుచోట్ల డ్రోన్ ఆధారిత ప్రచారం చేపట్టాలని, క్లైమేట్ ఛేంజ్, ఏఐ రంగాలకు సంబంధించిన ప్రముఖులను ఆహ్వానించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. రాష్ట్ర సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆవరణలో డిజైన్లు ఉండాలని, కాకతీయ కళా తోరణం, రామప్ప ఆలయం డిజైన్లకు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. బతుకమ్మ గురించి అతిథులు తెలుసుకునేలా ప్రత్యేక డిజైన్లు, ఏర్పాట్లు చేశామని అధికారులు సీఎం వివరించారు. సమ్మిట్ ఏర్పాట్లకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను నవంబర్ మొదటి వారంలోగా ఖరారు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
కాకతీయ కళా తోరణం, రామప్ప ఆలయం డిజైన్లు
గ్లోబల్ సమ్మిట్పై హైదరాబాద్ నగర వ్యాప్తంగా ప్రచార ఏర్పాట్లు చేయాలని, పలుచోట్ల డ్రోన్ ఆధారిత ప్రచారం చేపట్టాలని సీఎం సూచించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్లో యానిమేషన్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, గేమింగ్, కామిక్స్ ఏవీజీసీ రంగానికి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా చేస్తున్న ఏర్పాట్లను సీఎంకు అధికారులు వివరించారు. తెలంగాణ సంప్రదాయాలు ప్రతిబింబించేలా గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఆవరణలో డిజైన్ల విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు సీఎం పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
ఎల్నినో ప్రభావంపై చర్చించేందుకు గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ప్రత్యేక సెమినార్ నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ ప్రధాన థీమ్కు సబ్ థీమ్గా క్లైమేట్ ఛేంజ్ను చేర్చాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. వాతావరణ మార్పులపై చర్చించేందుకు సంబంధిత నిపుణులను సదస్సుకు ఆహ్వానించాలని సూచించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులు, ఎల్నినో సవాళ్లు, వాటిని ఎదుర్కొనేందుకు వివిధ దేశాలు అనుసరిస్తున్న విధానాలు, చర్యలపై ఈ వేదికగా చర్చలు జరపనున్నారు.
అభివృద్ధి ప్రణాళికల రూపకల్పనపై ఫోకస్
ప్రధానంగా వర్షాభావం, నీటి కొరత, వ్యవసాయ సంక్షోభం, పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, విద్యుత్ అవసరాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, వాతావరణ మార్పులకు అనుగుణంగా అభివృద్ధి ప్రణాళికల రూపకల్పనపై ఫోకస్ చేయనున్నారు. ఎల్నినో ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు చేపట్టిన ముందస్తు చర్యలను ప్రపంచ వేదికపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరించనుంది. పర్యావరణ అనుకూల పరిశ్రమలు, గ్రీన్ ఎనర్జీ, సుస్థిర అభివృద్ధి అంశాలకు సదస్సులో ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
కరెంట్ విషయంలో పొదుపు మంత్రం పాటించాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉండాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి