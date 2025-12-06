విజన్ డాక్యుమెంట్కు తుది మెరుగులు - 3 భాషల్లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా చర్యలు
విజన్ డాక్యుమెంట్-2047కు తుదిమెరుగులు దిద్దుతున్న ప్రభుత్వం - తెలుగు, హిందీ ఇంగ్లీష్ భాషల్లో తెలంగాణ విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారీ - ప్రజాభవన్లోని వార్రూమ్లో అధికారులతో సీఎం సమీక్ష
December 6, 2025
CM Revanth Reddy Reviews On Telangana Vision Document : తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్ పారదర్శకంగా ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. విజన్ డాక్యుమెంట్కు ప్రభుత్వం తుది మెరుగులు దిద్దుతోంది. దీనిని మూడు భాషల్లో తయారు చేసి సదస్సుకు రానున్న అతిథులకు ఇవ్వడంతో పాటు డిజిటల్ రూపంలోనూ ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా చర్యలు చేపట్టారు. సమిట్ నిర్వహణ పూర్తి షెడ్యూల్ ఇవాళ ఖరారు కానుండగా, అతిథులు వచ్చే విమానాల రాకపోకలకు ఇబ్బందుల్లేకుండా ఉండేలా కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖతో మాట్లాడాలని అధికారులకు సీఎం తెలిపారు.
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్, గ్లోబల్ సమిట్ ఏర్పాట్లపై హైదరాబాద్ ప్రజాభవన్లోని వార్ రూమ్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్కు రోడ్ మ్యాప్ ప్రకటించే ఆర్థిక సదస్సులా సమిట్ ఉండాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. తెలంగాణ ప్రగతిశీల విధానాన్ని, రాబోయే రెండు దశాబ్దాల ఆర్థిక రోడ్మ్యాప్ను ఇది ప్రతిబింబించాలన్నారు.
దావోస్లో ప్రదర్శించాలనే ఆలోచన : సదస్సుకు వచ్చే అతిథులకు అత్యుత్తమ అనుభవం మిగిలేలా ఏర్పాట్లు ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్లో ఆవిష్కరించనున్న తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్కు రాష్ట్ర దీర్ఘకాలిక భవిష్యత్ లక్ష్యాలు, ప్రపంచంతో పోటీ పడే సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబించేలా తుది మెరుగులు దిద్దాలని అధికారులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు. డాక్యుమెంట్ను డిజిటల్ రూపంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచి పారదర్శకత, ప్రజల భాగస్వామ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని సూచించారు. గ్లోబల్ సమిట్ విజయాలను దావోస్లోని ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో ప్రదర్శించాలనే ఆలోచన ఉందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. దేశ, విదేశాల నుంచి అతిథులు రానున్నందున విమాన రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖతో చర్చించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ డాక్యుమెంట్కు సీఎస్ రామకృష్ణారావు నేతృత్వంలోని అధికారుల బృందం తుది మెరుగులు దిద్దుతోంది. సదస్సుకు హాజరయ్యే అతిథులకు ఇచ్చేందుకు తెలుగు, ఆంగ్లం, హిందీలో దీనిని రూపొందిస్తున్నారు. సీఎం సూచన మేరకు డిజిటల్ రూపంలో ప్రభుత్వ వెబ్సైట్లలో పెట్టాలని నిర్ణయించారు. విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కవర్ పేజీలో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ సూచనాత్మక చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ : తెలంగాణను 2047 నాటికి దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంగా దార్శనిక పత్రం తయారు చేశారు. యువత, రైతులు, మహిళల సాధికారత ద్వారా 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థను ఆవిష్కరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్ను ప్రపంచస్థాయి ప్రతిభా కేంద్రంగా మార్చేందుకు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్తో పాటు ఈజ్ ఆఫ్ అట్రాక్టింగ్ టాలెంట్పై కూడా డాక్యుమెంట్లో దృష్టిసారించారు. మేధస్సును ఆకర్షించే తొలి రాష్ట్రంగా నిలవాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
తెలంగాణలోని ప్రతీ రైతు 2047 నాటికి ఉత్పత్తిదారునిగా, ప్రాసెసర్గా, బ్రాండ్ యజమానిగా, ఎగుమతిదారుగా ఎదగాలని సర్కార్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆధునిక టెక్నాలజీతో పాటు సుస్థిర సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించనుంది. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ, నైపుణ్యాలు, అవకాశాలు కల్పించి కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేసే దిశగా ప్రణాళికలు చేస్తున్నారు. బాలికలకు నాణ్యమైన పాఠశాల విద్య, డిజిటల్ లెర్నింగ్, స్టెమ్ టెక్నాలజీ అందించడం వంటి అనేక భవిష్యత్ ప్రణాళికను విజన్ డాక్యుమెంట్లో పొందుపరిచారు. గ్లోబల్ సమిట్ నిర్వహణ పూర్తి షెడ్యూల్ను శనివారం ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క విడుదల చేయనున్నారు.
