వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్​లకు ఓఆర్​ఆర్​ - మెగా గ్రోత్‌ కారిడార్‌పై సమీక్షలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

రాబోయే ఎయిర్‌పోర్టులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రహదారులు నిర్మించాలన్న సీఎం - భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రేడియల్ రోడ్లు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచన - అర్బన్ సెంట్రిక్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్‌తో నగరాల అభివృద్ధి

Published : May 14, 2026 at 8:56 AM IST

CM Revanth on Mega Growth Corridor in Telangana : రాబోయే 25 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రాష్ట్రంలోని నగరాల్లో ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. వరంగల్‌, ఖమ్మం, కరీంనగర్​లకు ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని స్పష్టం చేశారు. మహబూబ్‌నగర్‌, కొత్తగూడెంలో గ్రోత్‌ కారిడార్‌, యాదగిరిగుట్టలో టెంపుల్‌ కారిడార్‌, ఆదిలాబాద్‌లో టూరిజం కారిడార్‌ల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

రాష్ట్రంలో మెగా గ్రోత్ కారిడార్ల అభివృద్ధి, వాటి ప్రణాళికలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి హైదరాబాద్‌లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల కేంద్రంలో ఉన్నతాధికారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ప్రతిపాదిత మెగా గ్రోత్ కారిడార్ల అభివృద్ధి ప్రణాళికలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. టూరిజం, టెంపుల్ కారిడార్ల అభివృద్ధిపైనా సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. మహబూబ్‌నగర్‌-భూత్పూర్- జడ్చర్ల కారిడార్‌ సహా కొత్తగూడెం- పాల్వంచ- సుజాతనగర్ ప్రాంతాలను కలుపుతూ రెండు ప్రత్యేక కారిడార్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు.

సీఎస్​ఆర్​ నిధులను వినియోగించుకోవాలి : సింగరేణి పరిధిలోని మున్సిపాలిటీలను ఒక యూనిట్‌గా అభివృద్ధి చేయాలని, సింగరేణి కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత నిధులను స్థానికంగానే ఖర్చు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. నల్గొండ- యాదగిరిగుట్ట మధ్య టెంపుల్ కారిడార్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నాగోబా, బాసర, కడెం ప్రాజెక్ట్‌లను కలుపుతూ టూరిజం కారిడార్‌ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు. కృష్ణా పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని అలంపూర్ జోగులాంబ ఆలయ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందించాలని ఆదేశించారు.

వరంగల్, ఖమ్మం, కరీంనగర్ కార్పొరేషన్‌లకు ఔటర్ రింగ్ రోడ్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశించారు. రాబోయే ఎయిర్‌పోర్టులను దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి అనుగుణంగా రహదారుల నిర్మాణం చేపట్టాలన్న సీఎం భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రేడియల్ రోడ్లను డిజైన్ చేయాలని సూచించారు. ఈ ప్రాంతాల్లో అవసరమైతే మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు(ఎస్టీపీ) డిజైన్‌ చేయాలన్నారు. వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం కారిడార్ భవిష్యత్ తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కీలకంగా మారుతుందని స్పష్టం చేశారు.

ఆధునిక పరిజ్ఞానం వాడాలి : 25 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ నగరాలను ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక వసతులతో తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో పనిచేయాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. భూగర్భ డ్రైనేజీ నిర్మాణాల్లో ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించాలన్నారు. ప్రతి పట్టణంలో ఎస్టీపీలు, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్‌మెంట్‌ ప్లాంట్లు, సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్ యూనిట్లు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. సీవరేజ్ బోర్డు ద్వారా శుద్ధి చేసిన నీటినే భవన నిర్మాణాల్లో వినియోగించేలా నిబంధనలు తీసుకురావాలని సూచించారు.

అన్నీ విద్యుత్తు వాహనాలే : పర్యావరణహిత అభివృద్ధిపైనా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందన్నారు. ఖర్చు తగ్గించుకునేందుకు విద్యుత్తు వాహనాలను ప్రవేశపెట్టాలని లీజ్‌కు తీసుకునే వాహనాలు కూడా ఈవీలే ఉండాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. మున్సిపాలిటీల్లో సోలార్ ఎనర్జీ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతి చోటా పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తి అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. పట్టణాల్లో రేడియేషన్ తగ్గించేందుకు మల్టీ యుటిలిటీ టవర్స్, ప్రతి చోట స్మార్ట్ పోల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని సీఎం సూచించారు.

ఏఐపై నిపుణుల సాయం కోరండి : ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వినియోగంపై సాంకేతిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. అర్బన్ సెంట్రిక్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లానింగ్‌తో నగరాలను స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఎయిర్‌పోర్టులు, స్మార్ట్ రోడ్లు, అండర్‌గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, పునరుత్పాదక విద్యుత్, ఈవీ వ్యవస్థలు, స్మార్ట్ ట్రాఫిక్ మేనేజ్‌మెంట్‌తో ఫ్యూచర్ రెడీ తెలంగాణ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం రూపకల్పన చేయాలని స్పష్టం చేశారు.

