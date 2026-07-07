కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు ఒకటో తారీఖునే జీతాలు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వివరాలు డిజిటలైజ్ చేయాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - సమయానికి జీతాలు ఇవ్వని ఏజెన్సీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు - కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యలపై సమీక్ష
Published : July 7, 2026 at 3:15 PM IST
CM Revanth Reddy Review on Employees Problems : కాంట్రాక్టు, ఔట్సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల వివరాలు డిజిటలైజ్ చేయాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో పాటు ఒకటో తారీఖున జీతాలు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. కాంట్రాక్టు, ఔట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల సమస్యలపై సీఎం సమీక్షించారు.
100 రోజుల్లో కమిటీ నివేదిక సమర్పించాలి : సమయానికి జీతాలు ఇవ్వని ఏజెన్సీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఉద్యోగులు, జీతాలు, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలను డిజిటలైజ్ చేయాలని, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ దిశగా ప్రణాళికలు, అవసరమైన చట్టాలు చేయాలని సూచించారు. సంక్షేమ పథకాలు నేరుగా లబ్ధిదారులకు చేర్చేలా డిజిటల్ గవర్నెన్స్ ఉండాలని తెలిపారు. డిజిటల్ గవర్నెన్స్పై కసరత్తుకు కమిటీని నియమించాలని, 100 రోజుల్లో కమిటీ నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.