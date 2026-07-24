హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నివాస ప్రాంతాల్లోనే నిర్మించాలి : సీఎం రేవంత్
క్యూర్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - ఓఆర్ఆర్ లోపల నిరుయోగంగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాలు గుర్తించాలి - పోలీస్, రెవెన్యూ, రవాణా శాఖల స్థలాలను తీసుకోవాలని ఆదేశం
CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
Published : July 24, 2026 at 3:18 PM IST
CM Revanth Reddy on Indiramma Houses in CURE : క్యూర్(కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) పరిధిలోని నివాస ప్రాంతాల్లోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఇందుకోసం ఓఆర్ఆర్ లోపల నిరుయోగంగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్థలాలు గుర్తించాలని చెప్పారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, రవాణా శాఖల స్థలాలను తీసుకుని ఆ శాఖలకు వేరేచోట భూకేటాయింపులు చేయాలన్నారు. హైదరాబాద్ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.