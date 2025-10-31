ETV Bharat / state

ధనిక రాష్ట్రమని కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు వదులుకోం - వరదలపై సీఎం రేవంత్​ సమీక్ష

హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టరేట్​లో వరదలపై సీఎం రేవంత్​ సమీక్ష - ప్రజాప్రతినిధుల వద్దకు వచ్చిన నివేదికలను కలెక్టర్లకు పంపాలన్న సీఎం

CM Revanth Reviews Floods
CM Revanth Reviews Floods (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 31, 2025 at 6:05 PM IST

1 Min Read
CM Revanth Reviews Floods at Hanumakonda District : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో 12 జిల్లాల్లో తీవ్ర నష్టం వాటిల్లిందని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి తెలిపారు. ప్రాణనష్టం, పశు సంపద, పంట నష్టం, ఆస్తి నష్టం, దెబ్బతిన్న రోడ్లపై నివేదికలు తెప్పించాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఏరియల్​ సర్వే, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన అనంతరం హనుమకొండ జిల్లా కలెక్టరేట్​లో వరదలపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సమీక్షించారు. ఈ సమీక్షలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస్​రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్​, కొండా సురేఖ, సీఎం సలహాదారు వేం నరేందర్​ రెడ్డి, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్​రెడ్డి మాట్లాడుతూ, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలపై ప్రజాప్రతినిధుల వద్దకు వచ్చిన నివేదికలను కలెక్టర్లకు పంపాలని అన్నారు. అన్ని నివేదికలు సమీకరించిన కేంద్రానికి నివేదించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు. నష్టాన్ని అంచనా వేసి కేంద్రానికి నిర్ణీత విధానంలో నివేదించాలన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు ఈ విషయాలపై మంత్రులు, అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని నివేదించాలని ఆదేశించారు.

తుపాను నష్టాలపై కేంద్ర నిధులు రాబట్టుకోవాల్సి ఉందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అధికారులకు తెలిపారు. నిర్లక్ష్యం వహించిన అధికారులపై చర్యలకు ప్రభుత్వం వెనుకాడదని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ విధానం మారిందని అధికారులు గుర్తించాలన్నారు. కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన ప్రతి రూపాయి రాబట్టుకుంటుందని, ధనిక రాష్ట్రమని కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన నిధులు వదలబోమని స్పష్టం చేశారు. తాత్కాలిక చర్యలపైనే కాకుండా శాశ్వత చర్యలపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు.

వరంగల్​లో ఉన్న చెరువుల పరిధిలో ఆక్రమణలు ఉన్నాయా అని పరిశీలించాలని, శాఖల మధ్య సమన్వయం లేక సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి అసహనం వ్యక్తం చేశారు. అధికారుల సమన్వయంతో శాశ్వత చర్యలపై దృష్టి పెట్టాలని అధికారులకు తెలిపారు.

