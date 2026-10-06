ఎర్రవల్లిలో మిగతా 45 ఎకరాలు ఎక్కడ ఉందో తేల్చండి - అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం
CM Revanth Reddy Reviews Erravalli Lands : ఎర్రవల్లి, వెంకటాపురం భూములపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. రెండు గ్రామాల్లో సర్వే వివరాలను సీఎంకు అధికారులు తెలిపారు.
Published : October 6, 2026 at 9:23 PM IST
CM Revanth Reddy Reviews Erravalli Lands : ఎర్రవల్లి, వెంకటాపురం భూములపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్షించారు. 2 గ్రామాల్లో సర్వే వివరాలను అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ఎర్రవల్లి సర్వే నెంబర్ 325లో రికార్డుల ప్రకారం 388 ఎకరాల భూమి ఉండగా క్షేత్రస్థాయిలో సర్వేలో మాత్రం 343 ఎకరాలు మాత్రమే ఉందని అధికారులు తెలిపారు. మిగతా 45 ఎకరాలు ఎక్కడుందో తేల్చాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
జూన్ 2లోగా అమరవీరుల కాలనీ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలి
భూమి గుర్తింపు కోసం ఎర్రవల్లి, వెంకటాపురంలో సర్వే నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్నారు. రెవెన్యూ రికార్డులు సమర్పించాలని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కుటుంబానికి అధికారులు నోటీసులు ఇవ్వనున్నారు. సర్వే నెం.325లో తెలంగాణ అమరవీరుల కాలనీ నిర్మించాలని, అమరవీరుల కుటుంబాలకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. కాలనీ నిర్మాణ బాధ్యతలను హౌసింగ్ బోర్డుకుకు అప్పగించాలని సూచించారు. జూన్ 2లోగా అమరవీరుల కాలనీ నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశించారు.