ప్రారంభించిన పనులను ఏడాదిలోగా పూర్తి చేయండి : అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం
CM Revanth Review on Public Transport : భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా క్యూర్ పరిధిలో ప్రజా రవాణా సదుపాయాలు మెరుగుపర్చాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఫ్లైఓవర్ల నిర్మాణంలో వేగం పెంచాలన్నారు.
Published : October 10, 2026 at 7:20 AM IST
CM Revanth Review on Public Transport : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో ప్రారంభించిన పనులు ఏడాదిలోగా పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్లుగా ప్రజా రవాణాకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సూచించారు. ఎక్కువ మంది ప్రయాణం సాగించే ప్రాంతాలను ప్రజా రవాణా కేంద్రాలతో అనుసంధానం చేయాలని నిర్దేశించారు. కేబీఆర్ చుట్టూ రాకపోకలు మరింత సజావుగా సాగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. రీ సైకిల్డ్ వాటర్ వినియోగంపై పూర్తి స్థాయి అధ్యయనం చేయాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
క్యూర్ పరిధిలో రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపర్చాలి
భవిష్యత్ అవసరాలకు తగినట్లు క్యూర్ పరిధిలో ప్రజా రవాణా సదుపాయాలను మరింత మెరుగుపర్చాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. క్యూర్ పరిధిలో ప్రజా రవాణా, రహదారుల అనుసంధానం, రీ సైకిల్డ్ వాటర్ వినియోగంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్షించారు. హైదరాబాద్లో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో పర్సనల్ ర్యాపిడ్ ట్రాన్సిట్ సిస్టమ్ ఏర్పాటుపై అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు. ఎక్కువగా ప్రజలు, కార్మికులు, ఉద్యోగులు రాకపోకలు సాగించే ప్రదేశాల నుంచి మెట్రో, ఎంఎంటీఎస్, బస్ స్టేషన్లు అనుసంధానించేలా పీఆర్టీ వ్యవస్థను డిజైన్ చేయాలని సూచించారు. అందుకు అత్యుత్తమ పీఆర్టీలపై అధ్యయనం చేయాలన్న రేవంత్ రెడ్డి, ముఖ్యమైన కాలనీల ఎంపిక, అత్యాధునిక సాంకేతికత, నిర్వహణకు పెద్దపీట వేయాలని సూచించారు.
ఫైఓవర్ల నిర్మాణంలో వేగం పెంచాలి
క్యూర్ పరిధిలో వివిధ ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానం పెరిగేలా, రాకపోకలు సజావుగా సాగేలా ఫ్లైఓవర్లు, అండర్ పాస్ల నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్వేతో రాకపోకలు మరింత సజావుగా సాగేలా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు. యుటిలిటీస్ తరలింపును వేగవంతం చేసి పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని సీఎం సూచించారు. నాగార్జున సర్కిల్ నుంచి జూబ్లీ చెక్పోస్టు ఫ్లైఓవర్ పనులు వేగవంతం చేయాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. పనులు త్వరగా పూర్తయ్యేందుకు ముంబై వంటి నగరాల్లో అనుసరిస్తున్న పద్ధతులను అధ్యయనం చేయాలన్నారు.
రేడియల్ రోడ్లపై అధ్యయనం చేయాలని ఆదేశం
హైదరాబాద్-ముంబయి బుల్లెట్ ట్రైన్ మార్గానికి సమాంతరంగా రేడియల్ రోడ్ల నిర్మాణంపై అధ్యయనం చేయాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. శంకర్పల్లి-చేవెళ్ల మధ్య రహదారుల విస్తరణతో పాటు కొత్త రోడ్ల నిర్మాణం అవకాశాలు పరిశీలించాలన్నారు. రీ సైకిల్డ్ వాటర్ వినియోగానికి సంబంధించిన పనులు వేగవంతం చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. 500 ఎంఎల్డీ రీసైకిల్డ్ వాటర్ వినియోగానికి సంబంధించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ, చందన్వల్లి, ఆలూరులోని డేటా సెంటర్లు, ఇతర పరిశ్రమలు రీ సైకిల్డ్ వాటర్ వినియోగించేలా పనులు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. హైరైజ్ బిల్డింగుల నిర్మాణం, ల్యాండ్ స్కేప్స్, పార్కుల్లో రీ సైకిల్డ్ వాటర్ వాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్ల కార్యాలయాల పనుల్లో వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు.
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