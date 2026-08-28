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నీటిపారుదలశాఖపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష - సీడబ్ల్యూసీ, కేఆర్‌ఎంబీలపై చర్చ

అంతర్రాష్ట్ర నదీజలాల వివాదాలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష - సుప్రీంకోర్టు, సీడబ్ల్యూసీ, కేఆర్‌ఎంబీలో వాదించాల్సిన అంశాలపై సమీక్ష - సమావేశంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఉత్తమ్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు

REVANTH REDDY REVIEW ON IRRIGATION
సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 4:47 PM IST

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CM Revanth Reddy Review On Irrigation Department : తెలంగాణ నీటిపారుదల శాఖపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష చేస్తున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర నదీజలాల వివాదాలు, సుప్రీంకోర్టు, సీడబ్ల్యూసీ, కేఆర్‌ఎంబీలో వాదించాల్సిన అంశాలపై అధికారులతో చర్చిస్తున్నారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో సంబంధిత శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్‌కుమార్‌ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారులు, ఇతరులు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

CM REVANTH REDDY REVIEW
TELANGANA IRRIGATION DEPARTMENT
INTER STATE WATER DISPUTES
REVANTH REDDY REVIEW ON IRRIGATION

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