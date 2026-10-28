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నీటి నాణ్యతపై ఎక్కడా రాజీ పడవద్దు - ట్రీటెడ్ వాటర్‌పై సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సమీక్ష

CM Revanth Reddy on Treated Water : హైదరాబాద్‌లోని ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీ బోధి పెవిలియన్‌లో ఎస్‌టీపీలు, ట్రీటెడ్ వాటర్‌పై రేవంత్‌ రెడ్డి సమీక్ష జరిపారు. ఈ ప్లాంట్లపై హైడ్రా మానిటరింగ్ ఉండాలని ఆదేశించారు.

CM Revanth Reddy reviews STPs and treated water
ఎస్‌టీపీలు, ట్రీటెడ్ వాటర్‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2026 at 3:25 PM IST

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CM Revanth Reddy on Treated Water : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో తాగు నీటి స‌మ‌స్య రాకూడ‌దని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. భవన నిర్మాణాలకు, మొక్కలు, గార్డెనింగ్ వంటి అవసరాలకు శుద్ది చేసిన నీటినే వినియోగించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ట్రీటెడ్ వాటర్​పై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు సూచించారు. ప్రైవేట్ ఎస్టీపీల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించాలని, డేటా సెంటర్లకూ శుద్ధి చేసిన నీటినే స‌ర‌ఫ‌రా చేయాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు.

శుద్ది చేసిన నీటినే వాడాలి

హైద‌రాబాద్‌ కోర్ అర్బన్​లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాగు నీటి సమస్య తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. రిజ‌ర్వాయ‌ర్లలో నీటి నిల్వ‌ల‌ను ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు ప‌ర్య‌వేక్షిస్తూ ఉండాల‌న్నారు. క్యూర్ ఏరియాలో మంచినీటి స‌ర‌ఫ‌రా, ఎస్టీపీల నిర్మాణం, ట్రీటెడ్ వాట‌ర్ వినియోగంపై ఎంసీఆర్​హెచ్​ఆర్డీ బోధి పెవిలియ‌న్​లో రేవంత్ రెడ్డి స‌మీక్ష నిర్వ‌హించారు. ఎల్​నినో నేప‌థ్యంలో భ‌విష్య‌త్తు అవ‌స‌రాల‌ను దృష్టిలో ఉంచుకొని, క్యూర్ ఏరియాలోని మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాలు, ఎస్టీపీలు వంద శాతం సామర్థ్యంతో పనిచేసేలా చూడాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు.

సెక్ర‌టేరియ‌ట్​తోపాటు సీఎంవో, అవుట‌ర్ రింగ్, మైట్రో రైల్, ఇత‌ర శాఖ‌ల‌ కార్యాల‌యాల్లో పచ్చదనం నిర్వహణ, ఇత‌ర అవ‌స‌రాల‌కు శుద్ది చేసిన నీటిని వినియోగించేలా చూడాల‌ని సీఎం సూచించారు. ప‌బ్లిక్ పార్క్​లు, రోడ్ల శుభ్ర‌తకు కూడా ట్రీటెడ్ వాట‌ర్​నే వాడాల‌న్నారు. భ‌వ‌న నిర్మాణంలో శుద్ది చేసిన నీటినే వాడాల‌నే నిబంధ‌న‌ను క‌చ్చితంగా అమ‌లు చేయాల‌ని సీఎం స్ప‌ష్టం చేశారు. ప్రైవేట్ ఎస్టీపీల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించాలని, డేటా సెంటర్లకూ శుద్ధి చేసిన నీటినే స‌ర‌ఫ‌రా చేయాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు. ఎస్టీపీల నిర్వహణకు సోలార్ విద్యుత్‌ను వినియోగించే అవకాశాలను ప‌రిశీలించాల‌ని ముఖ్య‌మంత్రి రెడ్కో ఉన్న‌తాధికారుల‌ను ఆదేశించారు.

ప్రత్యేక టోల్‌ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు చేయాలి

ఎస్టీపీల్లో నీటి శుద్దికి అత్యాధునిక సాంకేతిక ప్ర‌మాణాలు పాటించాల‌ని ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్ప‌ష్టం చేశారు. నీటి నాణ్యత విష‌యంలో ఏ మాత్రం రాజీ పడొద్దన్నారు. ప్రతి శుద్ధి కేంద్రం వద్ద ప్రత్యేక అధికారిని నియమించాలని, అన్ని ప్లాంట్లను కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌తో అనుసంధానించి, నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ కేంద్రాల పనితీరును హైడ్రా ఎప్ప‌టికప్పుడు పర్యవేక్షించాల‌న్నారు. శుద్ధి చేసిన నీటిని సరఫరా చేసే ట్యాంకర్లను ట్రాక్ చేసే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలని, ఈ నీటి వినియోగంపై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని సీఎం సూచించారు. ట్రీటెడ్ వాటర్ కోసం ప్రత్యేక టోల్‌ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు.

ఎస్టీపీల నిర్వహణ, ట్రీటెడ్ వాటర్ వినియోగానికి సంబంధించి నవంబర్ 1 నుంచి ఆదేశాలు అమలయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారుల‌ను ముఖ్య‌మంత్రి ఆదేశించారు. ప్ర‌స్తుతం 26 ఎస్టీపీల్లో ట్రీటెడ్ వాట‌ర్​ను గ్రీన్ ట్యాంక‌ర్స్ ద్వారా పంపిణీ చేస్తున్న‌ట్లు జ‌ల‌మండ‌లి అధికారులు రేవంత్ రెడ్డికి తెలిపారు. వినియోగ‌దారుల నుంచి కేవ‌లం ర‌వాణా రుసుం మాత్ర‌మే వ‌సూలు చేస్తున్నామ‌ని, నీళ్లను ఉచితంగా అందిస్తున్న‌ట్లు తెలిపారు. సమీక్షలో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు, ఉన్నతాధికారులు మాణిక్ రాజ్, నవీన్ నికోలస్, సృజన, వినయ్ కృష్ణారెడ్డి, అశోక్ రెడ్డి, జితేష్ వి.పాటిల్, రవి, ముకుందరెడ్డి సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

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