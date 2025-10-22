ETV Bharat / state

CM Revanth Reddy Review on Osmania General Hospital Construction : ఉస్మానియా నూత‌న ఆసుప‌త్రి నిర్మాణం రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేయాల‌ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారుల‌ను ఆదేశించారు. ఉస్మానియా నూత‌న ఆసుప‌త్రి నిర్మాణ పనుల పురోగతిపై రేవంత్‌ రెడ్డి త‌న నివాసంలో స‌మీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. నూత‌న ఆసుప‌త్రి అవ‌స‌రాల‌కు త‌గిన‌ట్లు అధునాతన వైద్య ప‌రిక‌రాల‌ను స‌మ‌కూర్చుకోవడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాల‌ని అధికారుల‌ను సీఎం ఆదేశించారు.

పదిరోజులకో సమావేశం : అధునాత‌న ప‌రిక‌రాల ఏర్పాటుకు త‌గిన‌ట్లు గ‌దులు, ల్యాబ్‌లు, ఇత‌ర నిర్మాణ‌లు ఉండాల‌ని ఇంజినీరింగ్ అధికారుల‌కు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ఆసుప‌త్రి నిర్మాణ ప‌నుల‌తో పాటు స్థానికుల‌కు ఇబ్బంది లేకుండా చుట్టూ రోడ్ల నిర్మాణం చేప‌ట్టాల‌ని అన్నారు. ఆసుప‌త్రి నిర్మాణ ప‌నుల వేగ‌వంతం చేయడానికి వైద్యారోగ్య శాఖ‌, పోలీసు, జీహెచ్ఎంసీ, ఆర్ అండ్ బీ, విద్యుత్ శాఖ అధికారుల‌తో సమన్వయ క‌మిటీని ఏర్పాటు చేయాల‌ని సీఎం ఆదేశించారు. ఈ క‌మిటీ క్షేత్ర స్థాయిలో పర్యటిస్తూ ప‌ది రోజుల‌కు ఒక‌సారి స‌మావేశ‌మై ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే పరిష్కరించుకుంటూ ప‌నులు వేగంగా జ‌రిగేలా చూడాల‌ని రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశించారు.

అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష
అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష (ETV)

ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు రావొద్దు : ఉస్మానియా నూత‌న ఆసుప‌త్రి నిర్మాణం పూర్తి అయ్యాక అక్కడ బందోబ‌స్తు, ట్రాఫిక్ విధుల నిర్వహణకు సంబంధించి ముందుస్తుగానే త‌గిన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాల‌ని రేవంత్ రెడ్డి పోలీసు శాఖ ఉన్నతాధికారులకు సూచించారు. ఆస్పత్రికి వివిధ ర‌హ‌దారుల‌ను అనుసంధానించే ప్రణాళికలు ఇప్పటి నుంచే రూపొందించాల‌ని ఆర్ అండ్ బీ అధికారుల‌కు సీఎం సూచించారు.

వచ్చే జూన్ నాటికి నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలి : హైద‌రాబాద్‌తో పాటు వివిధ జిల్లాల్లో నిర్మిస్తున్న ఆసుప‌త్రులు, మెడిక‌ల్ క‌ళాశాల‌లకు ప్రతీ నిర్మాణానికి ఒక అధికారిని నియ‌మించాల‌ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ఆ అధికారి నిర్మాణాలను 24 గంటలు పర్యవేక్షించేలా పూర్తి స్థాయి బాధ్యతలను అప్పగించాలని సూచించారు. వచ్చే జూన్ నాటికి నిర్మాణాలు పూర్తి చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. సమీక్షలో సీఎంఓ అధికారులు శేషాద్రి, శ్రీ‌నివాస‌రాజు, మాణిక్ రాజ్‌, డీజీపీ శివ‌ధ‌ర్ రెడ్డి, వివిధ శాఖ‌ల ఉన్నతాధికారులు వికాస్‌రాజ్‌, క్రిస్టియానా, ఇలంబ‌ర్తి, ముషార‌ప్ అలీ ఫ‌రూఖీ, హ‌రిచంద‌న త‌దిత‌రులు పాల్గొన్నారు.

26.30 ఎకరాల్లో ఆసుపత్రి నిర్మాణం : ఉస్మానియా జనరల్‌ ఆసుపత్రి నూతన భవనానికి జనవరి 31న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేశారు. గోషామహల్‌ మైదానంలో ఉస్మానియా ఆసుపత్రి నూతన భవన నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు దామోదర రాజనర్సింహ, కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌ రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్ హాజరయ్యారు.

ఈ కొత్త ఆసుపత్రి భవనం 2 వేల పడకలతో 26.30 ఎకరాల్లో నిర్మిస్తున్నారు. రూ.2,400 కోట్లతో 14 అంతస్తుల్లో భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అత్యాధునిక వైద్య సౌకర్యాలతో 30 విభాగాల్లో వైద్య సేవలు అందించనున్నారు. కొత్త ఆసుపత్రిలో రోబోటిక్‌ సర్జరీలు చేపట్టే విధంగా సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. నూతన ఆసుపత్రి రావడంతో 20 శాతం వైద్యుల సంఖ్య పెరగనుంది. రోజూ దాదాపు 5 వేల మందికి ఓపీ సేవలందించేలా అభివృద్ధి చేయనున్నారు. స్టేట్‌ ఆఫ్‌ ది ఆర్ట్‌ కేంద్రంగా ఉస్మానియా ఆసుపత్రి కొత్త భవనం నిర్మాణం కానుంది.

