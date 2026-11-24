మూసీ పునరుజ్జీవం పనుల్లో వేగం పెంచాలి - అధికారులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశం
CM Revanth Reddy Review on Musi : మూసీ పునరుజ్జీవ పనుల్లో వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మూసీ పునరుజ్జీవం, రేడియల్ రోడ్ల పురోగతి, పట్టణాభివృద్ధిపై ఆయన సమీక్ష చేశారు.
Published : November 24, 2026 at 10:05 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 10:15 PM IST
మూసీ పునరుజ్జీవ పనుల్లో వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో మూసీ పునరుజ్జీవం, రేడియల్ రోడ్ల పురోగతి, పట్టణాభివృద్ధిపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష చేశారు. మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టు టెండర్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని మొదటి దశ పనులు జనవరిలో ప్రారంభించనున్నట్లు అధికారులు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి తెలిపారు. ఫేజ్-1లో హిమాయత్ సాగర్ నుంచి గాంధీ సరోవర్ వరకు 9.20 కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని జోన్-1 ఏగా, ఉస్మాన్ సాగర్ నుంచి గాంధీ సరోవర్ వరకు 11.8 కిలోమీటర్ల ప్రాంతాన్ని జోన్-1 బీగా విభజించి పనులు చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు వివరించారు.
పాతబస్తీలోని మిరాలం ట్యాంక్ అభివృద్ధి పనుల పురోగతిపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆరా తీశారు. మిరాలం చెరువు అభివృద్ధి పనులు 2028 జనవరి నాటికి పూర్తవుతాయని అధికారులు చెప్పారు. మిరాలం చెరువులో పేరుకుపోయిన పూడికను తొలగించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. రేడియల్ రోడ్ల నిర్మాణం, భూసేకరణ పురోగతిని సీఎంకు అధికారులు వివరించారు. రేడియల్ రోడ్ల నిర్మాణంలో వేగం పెంచాలని అధికారులకు సీఎం స్పష్టం చేశారు. గండిపేట వద్ద నిర్మిస్తున్న ఆధునిక గోశాల పనుల పురోగతి పనులను ముఖ్యమంత్రికి అధికారులు వివరించారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు.
ఫుట్ బ్రిడ్జ్ వద్ద మల్టీ లెవల్ కార్ పార్కింగ్
కోహెడలో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫ్రూట్ మార్కెట్ పనుల పురోగతిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలుసుకున్నారు. పనుల్లో వేగం పెంచాలని, నాణ్యతలో రాజీ పడొద్దన్నారు. మార్కెట్ అభివృద్ధి పనులతో సమాంతరంగా రోడ్ల నిర్మాణం పూర్తి చేయాలన్నారు. సీఎంసీ పరిధిలో ఐఐఐటీ జంక్షన్ వద్ద ఫుట్ బ్రిడ్జ్ డిజైన్లను కమిషనర్ సీఎం దృష్టికి తీసుకురాగా ఫుట్ బ్రిడ్జ్ వద్ద మల్టీ లెవల్ కార్ పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. హైదరాబాద్లో పీఆర్టీఎస్ ఫేజ్-1 టెక్నో ఎకానమీ ఫీజిబిలిటీని అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. కూకట్పల్లి, రాయదుర్గం, బయో డైవర్సిటీ అలైన్మెంట్ను గురించి తెలిపారు.
బేగంపేట నుంచి సెక్రటేరియట్ వరకు పీఆర్టీఎస్ అలైన్మెంట్, బషీర్బాగ్ మీదుగా రాణిగంజ్ వరకు అలైన్మెంట్ ప్రతిపాదనలను అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. పీఆర్టీఎస్ డిపోల నిర్మాణానికి స్థలాలు గుర్తించి అధ్యయనం చేయాలని సీఎం సూచించారు. డిపో పరిసరాల్లో మల్టీ లెవల్ పార్కింగ్కు ప్రణాళికలు రూపొందించాలన్నారు. రూట్స్, డిపోల నిర్మాణంపై అధ్యయనం చేసి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు. చెరువుల పునరుద్ధరణ, ప్రభుత్వ ఆస్తుల పరిరక్షణపై హైడ్రా కమిషనర్ సీఎంకు వివరించారు. చెరువుల పునరుద్ధరణలో ఎస్టీపీల ఏర్పాటుపై సీఎం దృష్టికి తెచ్చారు. ఎస్టీపీల నిర్మాణం వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు సీఎం సూచించారు. మెట్ల బావుల పునరుద్ధరణలోనూ చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
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