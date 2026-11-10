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ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలో ఇరిగేషన్‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష

CM Revanth Irrigation Projects in Telangana : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలో ఇరిగేషన్‌పై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి ఉత్తమ్, ఏజీ సుదర్శన్‌రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు లాయర్‌ వైద్యనాథన్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

IRRIGATION PROJECTS IN TELANGANA
ఇరిగేషన్‌పై సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 10, 2026 at 9:39 PM IST

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ఎంసీఆర్‌హెచ్‌ఆర్‌డీలోని బోధి పెవిలియన్​లో ఇరిగేషన్‌పై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి ఉత్తమ్, ఏజీ సుదర్శన్‌రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు లాయర్‌ వైద్యనాథన్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

TAGGED:

IRRIGATION PROJECTS IN TELANGANA
MCRHRD
CM REVANTH REDDY
ఇరిగేషన్‌పై సీఎం రేవంత్‌ సమీక్ష

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