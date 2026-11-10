ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో ఇరిగేషన్పై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష
CM Revanth Irrigation Projects in Telangana : సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలో ఇరిగేషన్పై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి ఉత్తమ్, ఏజీ సుదర్శన్రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు లాయర్ వైద్యనాథన్ తదితరులు హాజరయ్యారు.
ఇరిగేషన్పై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష (ETV Bharat)
Published : November 10, 2026 at 9:39 PM IST
ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలోని బోధి పెవిలియన్లో ఇరిగేషన్పై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశానికి మంత్రి ఉత్తమ్, ఏజీ సుదర్శన్రెడ్డి, సుప్రీంకోర్టు లాయర్ వైద్యనాథన్ తదితరులు హాజరయ్యారు.