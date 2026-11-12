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డిసెంబర్‌ నాటికి ఉస్మానియా ఆస్పత్రి నిర్మాణం పూర్తి కావాలి - అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశం

CM Revanth Review on Health Dept : డిసెంబర్​ నాటికి ఉస్మానియా ఆస్పత్రి నిర్మాణం పూర్తికావాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఆరోగ్యశాఖపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు.

CM Revanth Review on Health Dept
ఆరోగ్యశాఖపై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2026 at 9:38 PM IST

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జూన్ 2 నాటికి అన్ని టిమ్స్​లు అందుబాటులోకి రావాలని అధికారులను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. డిసెంబర్​ వరకు ఉస్మానియా ఆస్పత్రి నిర్మాణం పూర్తికావాలని సూచించారు. మూడు టిమ్స్​లకు ఒకేసారి నియామకాలు చేపట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు. వాటి ఉద్యోగుల బదిలీలు జరిగేలా ఉండాలన్నారు. టిమ్స్​ హౌస్ కీపింగ్​ను పూర్తిగా ఔట్​సోర్సింగ్​కు ఇవ్వాలన్నారు. నిమ్స్ లో బెడ్స్ ఖాళీ లేక పోతే రోగులను సనత్ నగర్ టిమ్స్ కు తరలించాలని సూచించారు. నిమ్స్,టిమ్స్ మధ్య సమన్వయం ఉండాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. సనత్ నగర్ టిమ్స్ లో డాక్టర్ల నియామకమయ్యే వరకు బయట నుంచి నియమించుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. టిమ్స్, ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలలకు అదనంపు నిధులు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమని తెలిపారు.

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CM REVANTH REVIEW ON HEALTH DEPT
ఆరోగ్యశాఖపై సీఎం రేవంత్ సమీక్ష
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