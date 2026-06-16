సన్నవడ్ల విత్తనాలను సబ్సిడీపై ఇవ్వాలి : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
వ్యవసాయ శాఖపై సీఎం సమీక్ష - ఏడు రకాల సన్నవడ్ల విత్తనాలను సబ్సిడీపై ఇవ్వాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - జిల్లా అదనపు కలెక్టర్కు యూరియా పంపిణీ బాధ్యత అప్పగించాలని ఆదేశం
Published : June 16, 2026 at 2:55 PM IST
CM Revanth Reddy Review on Agriculture : రాష్ట్రంలో ఖరీఫ్లో విత్తన కొరత ఉండరాదని, ముఖ్యంగా బోనస్ ఇచ్చే 7 రకాల సన్నవడ్ల విత్తనాలను అందుబాటులో ఉంచాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ సన్నవడ్ల విత్తనాలను సబ్సిడీపై ఇవ్వాలన్నారు. రైతు వేదికల్లో విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంచాలని సూచించారు. వ్యవసాయశాఖపై సమీక్ష చేసిన రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు పలు ఆదేశాలు, కీలక సూచనలు చేశారు. సన్నవడ్లు పండించే రైతుల డేటా సేకరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఫర్టిలైజర్స్కు యాప్ పెట్టాలి : వ్యవసాయశాఖలో సాంకేతికతను మరింత పెంచుకోవాలని సీఎం అన్నారు. వ్యవసాయంలో ఏఐని మరింతగా వినియోగించాలని సూచించారు. సాంకేతికతలో అగ్రికల్చర్ వర్సిటీని నోడల్ ఏజెన్సీగా పెట్టుకోవాలని, విత్తన వడ్ల కొనుగోళ్లలో అగ్రికల్చర్ వర్సిటీతో సమన్వయం చేసుకోవాలని అధికారులకు తెలిపారు. అన్ని ఫర్టిలైజర్స్కు యాప్ పెట్టాలని అన్నారు.
ఎరువులు ఇవ్వాలని కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేయాలి : యాప్లో బుక్ చేసుకునే యూరియాను రైతు వేదికల్లో పంపిణీ చేయాలని, జిల్లా అదనపు కలెక్టర్కు యూరియా పంపిణీ బాధ్యత అప్పగించాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. యూరియా, ఎరువుల కేటాయింపులపై తరచూ కేంద్రానికి లేఖలు రాయాలని చెప్పారు. రామగుండం ఎరువులు మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రానికే ఇవ్వాలని కేంద్రంపై ఒత్తిడి చేవాలని అధికారులను ఆదేశించారు.