రద్దీకి తగ్గట్లుగా కొత్త కోచ్ల కొనుగోలు, ఓల్డ్ సిటీ పనుల్లో వేగం - మెట్రో రివ్యూలో రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం
మెట్రో రైలుపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష - మెట్రో రద్దీకి అనుగుణంగా కొత్త కోచ్లు కొనుగోలు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు - డిసెంబర్లో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్ చర్చ
Published : August 11, 2026 at 5:27 PM IST
CM Revanth Reddy review on Metro Rail : హైదరాబాద్ మెట్రోరైలు రెండో దశలో భాగంగా పాతబస్తీ మెట్రో పనుల్లో వేగం పెంచాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్పై ఉన్నతాధికారులతో రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. మెట్రో రైల్పై సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించారు.
మెట్రో రైల్కు అదనపు బోగీలు : ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు ఏడున్నర కిలోమీటర్ల రోడ్డు విస్తరణ పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సీఎం అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కారిడార్లో మెట్రో పనులకు సంబంధించి టెండర్ ప్రక్రియను మొదలు పెట్టాలని చెప్పారు. మెట్రో విస్తరణకు కోసం పెండింగ్లో ఉన్న భూ సేకరణ పనులను వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. రోజురోజుకు పెరుగుతున్న రద్దీకి అనుగుణంగా అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. ప్రయాణీకుల రద్దీకి తగినట్టుగా మెట్రో రైల్కు అదనపు బోగీలను జత చేయాలని సూచించారు. మెట్రో రైల్ కోచ్లను కొనుగోలు చేసేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణ రెండో దశలో భాగంగా పాతబస్తీ మెట్రో రైల్ పనులను వేగవంతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు అధికారులను ఆదేశించారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ లిమిటెడ్ (#HMRL)పై ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి గారు పలు ఆదేశాలిచ్చారు.— Telangana CMO (@TelanganaCMO) August 11, 2026
✅ ఎంజీబీఎస్… pic.twitter.com/PPTer48Zsc
గ్లోబల్ సమ్మిట్పై అధికారులతో చర్చ : మెట్రో రెండో ఫేజ్లో భాగంగా ఎంజీబీఎస్ నుంచి చంద్రాయణగుట్ట వరకు ఏడున్నర కిలోమీటర్ల కారిడార్ కోసం ప్రస్తుత టెక్నాలజీపై దిల్లీ మెట్రోను సంప్రదించి సలహాలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. డిసెంబర్లో జరగనున్న ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్పై కూడా అధికారులతో రేవంత్ రెడ్డి చర్చించారు. గ్లోబల్ సమ్మిట్ నిర్వహణకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. వివిధ వ్యాపార రంగాల్లో గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖులను సమ్మిట్లో సన్మానించేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని తెలిపారు.
పెట్టుబడుల్లో మరింత పురోగతి సాధించాలి : తెలంగాణలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేలా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సమ్మిట్ ఏర్పాట్లు ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, గత సంవత్సరం నిర్వహించిన సమ్మిట్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చిన పెట్టుబడులు, పురోగతికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను ఇవ్వాలని అధికారులను రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. పెట్టుబడుల్లో మరింత పురోగతి సాధించేందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలను తయారు చేయాలని సూచించారు. సమావేశంలో సీఎం సలహాదారు రామకృష్ణరావు, సీఎస్ సంజయ్ జాజు, ఉన్నతాధికారులు ఎన్వీఎస్ రెడ్డి, సర్ఫరాజ్ అహ్మద్, అజిత్ రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
ఎంజీబీఎస్ నుంచి చాంద్రాయణగుట్ట వరకు మెట్రో పనులు - హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్