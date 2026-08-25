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మూసీ ప్రాజెక్ట్ భూసేకరణ వేగవంతం చేయాలి - అధికారులకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు

మూసీ ప్రాజెక్ట్​పై సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి - ల్యాండ్​ పూలింగ్​పై స్పష్టమైన విధానం రూపొందించాలని అధికారులకు ఆదేశం - ప్రాజెక్టులకు తక్కువ వడ్డీ రుణాలపై దృష్టి పెట్టాలని కమిషనర్లకు సూచన

CM REVANTH MEETING ON MUSI PROJECT
మూసీ ప్రాజెక్ట్​పై మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2026 at 5:29 PM IST

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CM Revanth Directives Officials On Musi Project : మూసీ ప్రాజెక్టుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రాజెక్ట్​కు సంబంధించి భూసేకరణను వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. ల్యాండ్ పూలింగ్‌పైన అలాగే ఎఫ్‌టీఎల్‌, బఫర్ జోన్, అసైన్డ్ భూముల సేకరణపై స్పష్టమైన విధానం తయారు చేయాలని సూచించారు. మూసీ ప్రాజెక్టు ఫేజ్ 2కి వీలైనంత త్వరగా టెండర్లు పిలవాలన్నారు. మంచిరేవుల ఓంకారేశ్వరస్వామి ఆలయానికి వెంటనే బిడ్​లను ఆహ్వానించాలన్నారు. కొత్వాల్​గూడ బర్డ్స్ పార్క్​కు మరింత ప్రచారం కల్పించాలని సూచించారు. ప్రాజెక్టులకు తక్కువ వడ్డీ రుణాలపైన మునిసిపల్ కమిషనర్లు దృష్టి పెట్టాలని నిర్దేశించారు. టీడీఆర్‌పై ప్రతి వారం సమీక్ష జరపాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

సెప్టెంబరు 7 నుంచి అసెంబ్లీ సమావేశాలు : సీఎం రేవంత్

TAGGED:

CM REVANTH DIRECTIVES MUSI PROJECT
MUSI PROJECT LAND ACQUISITION
MUSI PROJECT TENDERS
మూసీ ప్రాజెక్ట్ భూసేకరణ
CM REVANTH MEETING ON MUSI PROJECT

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