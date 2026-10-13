రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు గెలవాల్సిందే - నేతలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశం
CM Revanth Reddy Review Meeting : దిల్లీలోని రేవంత్ రెడ్డి నివాసంలో నేతలతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. దిల్లీలో అందుబాటులో ఉన్న నేతలతో పీసీసీ అధ్యక్షుడితో కలిసి సమావేశమయ్యారు.
Published : October 13, 2026 at 3:12 PM IST
CM Revanth Reddy Review Meeting : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కరవు, విద్యుత్ కొరత, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై నేతలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చించారు. దిల్లీలోని రేవంత్ రెడ్డి నివాసంలో నేతలతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. దిల్లీలో అందుబాటులో ఉన్న నేతలతో సీఎం, పీసీసీ అధ్యక్షుడు సమావేశమయ్యారు. గంటకుపైగా కొనసాగిన సమావేశంలో వివిధ అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు, ఎమెల్యేలు సైతం పాల్గొన్నారు.
రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు గెలవాల్సిందే
గ్రాడ్యుయేషన్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలను తేలికగా తీసుకోవద్దని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. ఎవరి పరిధిలో వాళ్లు గట్టిగా పని చేయాలని, రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు గెలుపే లక్ష్యంగా పని చేయాలని ఆదేశించారు. ఉమ్మడి జిల్లాల ఇంచార్జ్ మంత్రులు, నియోజక ఇంచార్జ్లు ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సూచించారు. ఓటర్ల నమోదు దగ్గర నుంచి పోలింగ్ వరకు ప్రతి విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. పలు అంశాలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్లు నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.