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అసలు రాష్ట్రంలో 22ఏ సమస్య ఎందుకొచ్చింది? - అధికారులను ఆరా తీసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

22ఏపై అధికారులను ఆరా తీసిన ముఖ్యమంత్రి - రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖలపై ప్రత్యేకంగా భేటీ - గతంలో ఎప్పుడూ ఈ సమస్య లేదు కదా అని అధికారులను ప్రశ్నించిన సీఎం

22A LAND ISSUE
సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 8:35 AM IST

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CM Revanth Reddy on 22A Issue : భూ సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేలా వేగవంతమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ఆదివారం మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డితో కలిసి రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖల ఉన్నతాధికారులతో ఆయన సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. పలు భూ సంబంధిత సమస్యలపై సీఎం ఆరా తీసినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా నిషేధిత జాబితా అంశంపైనా ఆయన అధికారులను పలు ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది.

"గతంలో ఎప్పుడూ ఈ సమస్య లేదు కదా? 22ఏ సమస్య ఎందుకొచ్చింది? వివాదంగా మారడానికి అసలు కారణాలు ఏంటి? అని సీఎం అధికారులను ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. దీనిపై రెవెన్యూ శాఖ సెక్రటరీ లోకేశ్​ కుమార్‌ వివరాలు తెలియజేసినట్లు తెలిసింది. 22ఏ సమస్యలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. నిషేధిత భూముల జాబితాను అప్‌డేట్‌ చేయాలంటూ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకే గతేడాది చివర్లో జిల్లా కలెక్టర్లు సంతకాలు చేసిన ప్రతులను ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేశారని సీఎంకు వివరించారు.

ఎక్కడెక్కడ సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయి? ఏ మేరకు పరిష్కరించామనే వివరాలను కూడా ఆయన సీఎంకు చెప్పారు. హైదరాబాద్‌ పరిసర జిల్లాల్లోనే సమస్య ఎక్కువగా కనిపించిందని, వచ్చిన దరఖాస్తులన్నింటినీ పరిష్కరించినట్లు వివరించారు. దీనిపై సీఎం స్పందిస్తూ భూ సమస్యల పరిష్కారంపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించాలంటూ సీఎంవో ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ సమావేశానికి పలువురు జిల్లా కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు.

మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష : నిషేధిత భూముల జాబితా అంశం అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో చర్చకు రానున్న నేపథ్యంలో దీనిపై ప్రభుత్వం తీవ్ర కసరత్తు చేస్తోంది. ప్రభుత్వ భూముల సమగ్ర వివరాలను ఈ వేదికగా ప్రజలకు వెల్లడించేందుకు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి ఇప్పటికే సిద్ధం అయ్యారు. హైకోర్టు ఆదేశాలతో 2025 చివర్లో జాబితాలను రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఆన్‌లైన్‌ చేసింది. ఈ క్రమంలో కొన్ని ప్రైవేట్ ఆస్తులు కూడా నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయంటూ ప్రతిపక్షాలు గట్టిగా ప్రశ్నిస్తూ వస్తున్నాయి. పాత జాబితాలో ఏ వివరాలు ఉన్నాయి? కొత్తగా అప్‌లోడ్‌ చేసిన జాబితాలో ఉన్న వివరాలు ఏంటనేది శాసనసభలో మంత్రి పొంగులేటి వివరించనున్నట్లు సమాచారం.

ఆదివారం ఈ అంశాలపై మంత్రి రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ అధికారులతో సుదీర్ఘంగా సమావేశం నిర్వహించారు. 22ఏ జాబితాను స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖ ఆన్‌లైన్‌లో అప్‌లోడ్‌ చేసిన తర్వాత ఈ ఆస్తులు 22ఏ నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయంటూ పలుచోట్ల భూములను రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేందుకు సబ్‌ రిజిస్ట్రార్లు తిరస్కరించారు. ప్రధానంగా హైదరాబాద్, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ఇలాంటివి వెలుగు చూశాయి. బాధితుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించగా 980 వరకు వచ్చాయి. వీటి పరిష్కారానికి రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ల శాఖల సెక్రటరీలతో ప్రభుత్వం హై లెవల్‌ కమిటీని నియమించింది. ఈ క్రమంలో శాసనసభలో విపక్షాల నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చేందుకు రెవెన్యూ శాఖ పూర్తిగా సన్నద్ధం అయ్యింది. సభ్యులు 22ఏ సంబంధిత ప్రశ్నలు వేస్తే వాటికి సరైన జవాబు అందించే విధంగా జిల్లాల వారీగా పూర్తి సమాచారాన్ని తెప్పించుకున్నారు.

పట్టాల పంపిణీపైనా : తెలంగాణలో ఏళ్లుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూములకు హక్కులు లేని రైతులకు ఇటీవల పట్టాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసింది. సమీక్షలో ఈ అంశంపై కూడా చర్చించినట్లు తెలిసింది. ఇటీవల సూర్యాపేట జిల్లా నూతన్‌కల్‌లో 1,061 మంది రైతులకు 1,044 ఎకరాలు, మహబూబాబాద్‌ జిల్లా నారాయణపురంలో 780 మంది రైతులకు 1,378 ఎకరాల భూమి విస్తీర్ణానికి పట్టాలు అందజేయగా, భద్రాద్రి, ములుగు జిల్లాల్లోనూ పంపిణీ చేపట్టాల్సి ఉండటంపై సమీక్ష నిర్వహించినట్లు తెలిసింది. ఇదే తరహాలో ఇతర జిల్లాల్లో కూడా ఏళ్ల తరబడి భూమి హక్కులు రాని వివరాలను సిద్ధం చేసి సర్వే చేపట్టాలని కూడా రెవెన్యూ శాఖను మంత్రి ఆదేశించారు.

ప్రభుత్వ ఆస్తులు రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలని చూస్తే సాధ్యం కాదు : మంత్రి పొంగులేటి

మీ భూమి 22(A) నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిందా? - అయితే ఇలా చేయండి

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22A LAND ISSUES
CM REVANTH REDDY ON 22A
22A PROHIBITED LAND
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CM REVANTH REDDY ON 22A

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