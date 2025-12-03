హయత్నగర్లో బాలుడిపై కుక్కల దాడి - చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశం
బాలుడి పరిస్థితి గురించి అధికారులతో మాట్లాడిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - బాలుడికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి - వీధికుక్కల కట్టడిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సీఎం ఆదేశం
Published : December 3, 2025 at 11:45 AM IST|
Updated : December 3, 2025 at 12:48 PM IST
CM Revanth Reddy Respond Dogs Attacked On Boy : హైదరాబాద్ నగరంలోని హయత్నగర్లో మూగబాలుడిపై కుక్కల దాడి ఘటనపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. ప్రస్తుతం బాలుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి అధికారులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అతడికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఖర్చుకు వెనుకాడకుండా బాలుడికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకు సూచించారు. బాలుడు ప్రేమ్ చంద్ వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. అలాగే బాలుడి కుటుంబ సభ్యులను స్వయంగా కలిసి వారి బాగోగులు పరిశీలించి, ప్రభుత్వపరంగా ఆదుకోవాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు.
సీఎం ఆదేశాలతో బాలుడు ప్రేమ్ చంద్ వైద్య ఆరోగ్య పరిస్థితిపై జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్, అదనపు కమిషనర్ రఘు ప్రసాద్, చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పద్మజ, చీఫ్ వెటర్నరీ అధికారి వకీల్లతో సమీక్షించారు. గ్రేటర్ పరిధిలోని పబ్లిక్ ప్లేస్లలో వీధి కుక్కలు లేకుండా ఇప్పటికే చేపట్టిన డ్రైవ్ను మరింత ముమ్మరం చేయాలని కర్ణన్ అధికారులను ఆదేశించారు.
ఒక్కసారిగా తరిమిన కుక్కల సమూహం : మంగళవారం 15 నుంచి 20 వీధి కుక్కలు ఒకేసారి దాడి చేయడంతో ప్రేమ్చంద్ అనే మూగ బాలుడు తీవ్రగాయాలతో ఆసుపత్రి పాలయ్యాడు. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన సీహెచ్ తిరుపతిరావు, చంద్రకళ దంపతులు ఎల్బీనగర్ మన్సూరాబాద్ సమీపంలోని శివంగంగ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్నారు. వీరి కుమారుడు ప్రేమ్చంద్ (చింటు) పుట్టుకతో మూగ. నిన్న ఉదయం ఇంటి నుంచి దుకాణంలో సరుకులు కొనుక్కోవడానికి వీధిలోకి వెళ్లినప్పుడు ఒక్కసారిగా కుక్కలు తరుముతూ అతడిపై దాడి చేశాయి.
స్వెటర్ లేకపోయినా, ఆలస్యమైనా ప్రాణాలు పోయేవి : ప్రేమ్చంద్ దుస్తులను కుక్కలు కొరికేసి మరీ దారుణంగా కరిచాయి. శీతాకాలం కావడంతో ప్రేమ్చంద్ స్వెటర్ ధరించాడు. ఆ స్వెటర్ను నోటితో కరిచి పట్టుకున్న కుక్కలు బాలుడిని అమాంతం ఈడ్చుకెళ్లాయి. స్వెటర్ లేకుంటే బాలుడి ప్రాణాలతో ఉండేవాడు కాదు. మూగ వాడు కావడంతో కేకలు వేయలేక ప్రేమ్చంద్ నిస్సహాయంగా పడిపోయాడు. అది గమనించిన ఓ స్థానికుడు కర్రతో కుక్కలను బెదిరించి వాటిని తరిమికొట్టాడు. అనంతరం 108కు సమాచారం ఇచ్చారు.
తొలుత బాలుడిని నల్లకుంటలోని ఫీవర్ ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లగా వైద్యుల సూచనతో నిలోఫర్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఎమర్జెన్సీ వార్డులో ఉంచి అతడికి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో బాలుడి చెవి తెగిపోయింది. దానికి శస్త్ర చికిత్స చేసినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. తల, నడుము, వీపు భాగాల్లో ఘోరంగా తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. కాస్త ఆలస్యమైతే కుక్కల దాడిలో ప్రేమ్చంద్ ప్రాణాలు కోల్పోయేవాడని డాక్టర్లు తెలిపారు.
చీఫ్ వెటర్నరీ అధికారి హాజరుకు న్యాయస్థానం ఆదేశం : వీధి కుక్కల నియంత్రణలో భాగంగా సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాలను కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిందేనంటూ ప్రభుత్వానికి, జీహెచ్ఎంసీకి మంగళవారం హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వీధి కుక్కలను పట్టుకొని స్టెరిలైజేషన్ చేసి, టీకాలు వేసిన తరువాత వాటిని ఆశ్రయ కేంద్రాలకు తరలించాల్సిందేనని తేల్చి చెప్పింది. ఈనెల 9న చీఫ్ వెటర్నరీ అధికారి వ్యక్తిగతంగా కానీ, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారాగానీ కోర్టుకు హాజరుకావాలని ఆదేశించింది.
వీధి కుక్కల నియంత్రణలో న్యాయస్థానం మార్గదర్శకాలను అమలు చేయాలన్న వినతి పత్రాలను పట్టించుకోకపోవడాన్ని సవాలు చేస్తూ అసోసియేషన్ ఫర్ యానిమల్ షెల్టర్ అండ్ రెస్క్యూ ఎయిడ్ (ఆస్రా) సంస్థ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై జస్టిస్ బి.విజయ్సేన్రెడ్డి మంగళవారం విచారణ చేపట్టారు. వాదనలను విన్న తర్వాత రెండు యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ సెంటర్లను సందర్శించి మొబైల్తో చిత్రీకరించడానికి పిటిషనర్కు అనుమతించాలని, ఇందులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు సృష్టించరాదంటూ విచారణను ఈనెల 9వ తేదీకి వాయిదా వేశారు.
