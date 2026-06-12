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మోదీజీ తెలంగాణకు ఈ 7 వరాలివ్వండి : ప్రధానిని కోరిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

మెట్రో సిటీల ప్రగతిపై దృష్టిపెట్టండి - ఒక్కో నగరానికి రూ.లక్ష కోట్లు ఇవ్వండి - నీతి ఆయోగ్‌ సమావేశంలో విజ్ఞప్తి చేసిన రేవంత్‌ రెడ్డి - విద్య, వైద్యంతోనే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందని వ్యాఖ్య

CM Revanth in NITI Aayog meeting
ప్రధాని మోదీతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆత్మీయ కరచాలనం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 12, 2026 at 7:26 AM IST

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CM Revanth Reddy Requested to Modi on 7 Projects to TG : దేశ ఆర్థికాభివృద్ధికి ప్రధాన ఇంజిన్లుగా ఉన్న ఆరు మెట్రోపాలిటన్‌ నగరాలు హైదరాబాద్, దిల్లీ, ముంబయి, కోల్‌కతా, చెన్నై, బెంగళూరుల అభివృద్ధిపై పీఎంవో ఆధ్వర్యంలో ఎం-6 టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఏర్పాటు చేసి కేంద్రం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి కోరారు. ఒక్కో మెట్రో నగరానికి రూ.లక్ష కోట్ల చొప్పున రూ.ఆరు లక్షల కోట్లను మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి కేంద్రం పెట్టుబడి పెట్టాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గురువారం 11వ నీతి ఆయోగ్‌ గవర్నింగ్‌ కౌన్సిల్‌ సమావేశం దిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్‌లో ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ సమావేశం అనంతరం రేవంత్​ రెడ్డి ప్రధానితో ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణకు అవసరమైన వివిధ ప్రాజెక్టులతో కూడిన వినతి పత్రాన్ని అందజేశారు. తెలంగాణకు తక్షణం 7 వరాలు ఇవ్వాలని కోరారు.

సీఎం రేవంత్‌ ప్రధాని మోదీని కోరిన వరాలివే :-

1. తెలంగాణ భవిష్యత్తు కోసం గోదావరి జలాల వినియోగం అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం. సాగు, తాగునీటి అవసరాల కోసం గోదావరి జలాలను సమర్థంగా వినియోగించుకొనేలా పొరుగు రాష్ట్రం మహారాష్ట్రతో చర్చలకు కేంద్రం తరఫున సహకారం అందించాలి.

2. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌ ఫేజ్​-2 ప్రతిపాదనలను ఆమోదించాలి. ఈ దశలో 7 కారిడార్లలో 122.9 కిలో మీటర్ల మేర మెట్రోమార్గ నిర్మాణం కోసం రూ.38,595 కోట్లతో ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలు పంపించాం. ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల జాయింట్‌ వెంచర్‌ కింద మంజూరు చేసి నిర్మించాలి.

3. హైదరాబాద్‌ తదుపరి దశ వృద్ధికి, పారిశ్రామికంగా కొత్త కారిడార్ల ఏర్పాటుకు, గృహ నిర్మాణం ప్రణాళికాబద్ధంగా జరిగేందుకు కీలకమైన ఆర్​ఆర్​ఆర్ ​(రీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్‌) పనులకు తక్షణమే ఆమోదం తెలపాలి. ఉత్తర భాగంలో భూసేకరణ ఖర్చులో 50 శాతం వాటా భరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సుముఖత వ్యక్తం చేసింది. ఎన్‌హెచ్‌ఏఐకి ఇప్పటికే రూ.626 కోట్లను కూడా విడుదల చేసింది. ఉత్తర భాగానికి సంబంధించిన భూసేకరణ దాదాపు 90 శాతం పూర్తయింది.

4. రీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్‌లో సౌత్​ కారిడార్ నిర్మాణం కూడా అత్యంత కీలకం. చౌటుప్పల్‌ నుంచి సంగారెడ్డి వరకు దక్షిణ కారిడార్‌ నిర్మాణం పూర్తయితే హైదరాబాద్‌ చుట్టూ రవాణా వ్యవస్థ మరింత మెరుగ్గా బలోపేతమవుతుంది. దక్షిణ భాగానికి సంబంధించిన ఎలైన్‌మెంట్‌ మ్యాప్‌లు, హెచ్‌ఎండీఏ మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ ప్రకటనలు ఇప్పటికే కేంద్ర రహదారి, రవాణాశాఖకు సమర్పించాం. అందువల్ల నార్త్, సౌత్ కారిడార్లను ఒకేసారి ఆమోదించి అమలుచేయాలి.

5. భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ నుంచి ఏపీలోని మచిలీపట్నం పోర్టు వరకు హైదరాబాద్‌-అమరావతి-బందరు పోర్ట్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేకి కేంద్రం అనుమతితోపాటు సహకారం అందించాలి. బందరు పోర్టును కలిపే 12 వరుసల ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే తెలంగాణకు భవిష్యత్తులో వ్యూహాత్మకంగా ఉపయోగపడుతుంది. 120 మీటర్ల రైట్‌ ఆఫ్‌ వేతో ప్రతిపాదించిన ఈ హైవే ద్వారా సముద్ర తీరం లేని తెలంగాణకు సులభంగా పోర్టు కనెక్టివిటీ లభిస్తుంది. ఫార్మా, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ తదితర వంటి రంగాల ఎగుమతులకు ఇది కీలకంగా మారుతుంది.

6. వరంగల్‌ ఎయిర్‌ పోర్టు పనులను త్వరగా ప్రారంభించాలి. ఇప్పటికే అవసరమైన భూమిని సేకరించి ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ అథారిటీ ఆఫ్​ ఇండియాకి అప్పగించాం. ఈ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే ఉత్తర తెలంగాణ పారిశ్రామికంగా, విద్య, వైద్యం, పర్యాటకపరంగా మరింత అభివృద్ధిని సాధిస్తుంది.

7. హైదరాబాద్‌లో ఐఐఎం(ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ మెడికల్ సైన్సెస్) ఏర్పాటుచేయాలి. ఇందుకోసం 200 ఎకరాల భూమి ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంది. తెలంగాణలో ఇప్పటికే నల్సార్, టీఐఆర్‌ఎఫ్‌, ఐఐటీ, ట్రిపుల్‌ఐటీ వంటి ప్రముఖ నేషనల్ విద్యా సంస్థలున్నాయి. ఐఐఎం కూడా ఏర్పాటుచేస్తే నూతన విద్యా విధానం-2020 ఆశించిన లక్ష్యం కూడా నెరవేరుతుంది.

మెట్రో ఫేజ్​-2కు అనుమతి, వరంగల్​ ఎయిర్​పోర్టు పనుల ప్రస్తావన - ప్రధానితో భేటీలో సీఎం వినతులు

ఫ్యూచర్‌సిటీ మనకు మాత్రమే కాదు - ప్రపంచానికి కూడా : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

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