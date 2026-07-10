వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికలు 2028లో జరగవు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు
రైతు ఆశీర్వాద సభలో రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - బహిరంగ సభలో కీలక వ్యాఖ్యలు - అసెంబ్లీ సీట్లు 119 నుంచి 182కు పెరుగుతాయని వెల్లడి
CM Revanth Reddy Releases Rythu Bharosa Funds (ETV Bharat)
Published : July 10, 2026 at 5:29 PM IST
CM Revanth Reddy Releases Rythu Bharosa Funds : వచ్చే శాసనసభ ఎన్నికలు 2028 డిసెంబర్లో జరగవని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 2029 మే, జూన్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుగుతాయని తెలిపారు. అసెంబ్లీ సీట్లు 119 నుంచి 182కు పెరుగుతాయని, ఎన్నికల్లో 117 సీట్లు గెలిచి మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎంపీ సీట్లు 17 నుంచి 26గా మారతాయని అన్నారు. ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాథపురంలో రైతు ఆశీర్వాద సభలో రైతు భరోసా నిధులను సీఎం విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన ఆయన, ఈ మేరకు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.