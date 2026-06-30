రైతుభరోసా నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - అకౌంట్లలో క్రెడిట్ అవుతున్న డబ్బులు
రైతు భరోసా కింద తొలివిడతలో 41.37 లక్షల మంది రైతులకు సాయం - రూ.2,482 కోట్లు నిధుల విడుదల - శిల్పకళా వేదికగా జరిగిన సభలో నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM REVANTH REDDY ON FARMERS (Etv Bharat)
Published : June 30, 2026 at 6:32 PM IST
CM Revanth Reddy Released Rythu Bharosa Funds : వానాకాలం సీజన్కు సంబంధించి పంటల పెట్టుబడి కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదటి విడతలో 41.37 లక్షల మంది రైతులకు రూ.2,482 కోట్లు రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్లోని శిల్పారామం వేదికగా జరిగిన సభలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఉత్తమ్లతో కలిసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ల్యాప్టాప్లో బటన్ నొక్కి నిధుల విడుదలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.