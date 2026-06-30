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రైతుభరోసా నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - అకౌంట్లలో క్రెడిట్ అవుతున్న డబ్బులు

రైతు భరోసా కింద తొలివిడతలో 41.37 లక్షల మంది రైతులకు సాయం - రూ.2,482 కోట్లు నిధుల విడుదల - శిల్పకళా వేదికగా జరిగిన సభలో నిధులు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM REVANTH REDDY ON FARMERS
CM REVANTH REDDY ON FARMERS (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 30, 2026 at 6:32 PM IST

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CM Revanth Reddy Released Rythu Bharosa Funds : వానాకాలం సీజన్‌కు సంబంధించి పంటల పెట్టుబడి కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొదటి విడతలో 41.37 లక్షల మంది రైతులకు రూ.2,482 కోట్లు రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసింది. హైదరాబాద్​లోని శిల్పారామం వేదికగా జరిగిన సభలో ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, ఉత్తమ్​లతో కలిసి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ల్యాప్‌టాప్‌లో బటన్‌ నొక్కి నిధుల విడుదలకు గ్రీన్​ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.

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CM REVANTH REDDY ON FARMERS
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RYTHU BHAROSA FUNDS RELEASED

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