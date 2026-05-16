తన కాన్వాయ్​ని తగ్గించుకున్న సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి - ఇకపై 4 వాహనాలతోనే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 16, 2026 at 9:49 AM IST

CM Revanth Reddy Reduces his Convoy : సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి తన కాన్వాయ్​ను తగ్గించుకున్నారు. దానిని కేవలం నాలుగు వాహనాలకు కుదించుకున్నారు. పీఎం నరేంద్ర మోదీ పొదుపు సందేశం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఈ మేరకు మార్పులు చేశారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో పొదుపు చర్యలు పాటించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన ప్రధాని, తన కాన్వాయ్​లోని వాహనాలను తగ్గించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రధాని పిలుపు మేరకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి సైతం తన కాన్వాయ్​ను కుదించారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు వెళ్తున్నట్లు సమాచారం.

