తన కాన్వాయ్ని తగ్గించుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ఇకపై 4 వాహనాలతోనే
Published : May 16, 2026 at 9:49 AM IST
CM Revanth Reddy Reduces his Convoy : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన కాన్వాయ్ను తగ్గించుకున్నారు. దానిని కేవలం నాలుగు వాహనాలకు కుదించుకున్నారు. పీఎం నరేంద్ర మోదీ పొదుపు సందేశం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఈ మేరకు మార్పులు చేశారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధం నేపథ్యంలో పొదుపు చర్యలు పాటించాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చిన ప్రధాని, తన కాన్వాయ్లోని వాహనాలను తగ్గించుకున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రధాని పిలుపు మేరకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి సైతం తన కాన్వాయ్ను కుదించారు. మరోవైపు ముఖ్యమంత్రి నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. అక్కడ ఓ ప్రైవేటు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యేందుకు వెళ్తున్నట్లు సమాచారం.
